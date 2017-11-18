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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - РБ Лейпциг
Байер - РБ Лейпциг: обзор матча 18 ноября 2017
Байер
18.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
44'
Л. Бэйли
74'
К. Фолланд
13'
Т. Вернер (П)
54'
Э. Форсберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Кор
83'
75'
Желтая карточка
Ж. Огустен
ГОЛ! 2:2!
К. Фолланд
74'
64'
Желтая карточка
В. Орбан
Желтая карточка
Б. Лено
61'
Желтая карточка
Л. Бендер
61'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Форсберг
Желтая карточка
Венделл
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
Д. Кор
44'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Вернер
Желтая карточка
А. Мехмеди
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-2-1-4
1
Лено
18
Венделл
4
Та
8
Бендер
31
Кор
20
Арангис
8
Брандт
14
Мехмеди
17
Бэйли
29
Хаверц
31
Фолланд
4-4-1-1
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
16
Конате
23
Хальстенберг
6
Демме
20
Забитцер
44
Кампль
8
Кейта
10
Форсберг
11
Вернер
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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