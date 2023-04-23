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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - РБ Лейпциг
Байер - РБ Лейпциг: обзор матча 23 апреля 2023
Байер
23.04.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
40'
А. Гложек
86'
Н. Амири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - РБ Лейпциг
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Адли
90'
+1
Желтая карточка
Р. Андрих
89'
Желтая карточка
Н. Амири
87'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Амири
86'
85'
Вторая желтая
Д. Собослаи
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Вернер
81'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
А. Айдара
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
П. Хинкапе
78'
75'
Желтая карточка
К. Лаймер
72'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Л. Клостерманн
71'
Желтая карточка
А. Айдара
70'
Желтая карточка
М. Симакан
Желтая карточка
П. Хинкапе
70'
Замена
Н. Амири
️️️️
М. Диаби
68'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Гложек
68'
67'
Желтая карточка
Д. Собослаи
60'
Замена
М. Симакан
️️️️
М. Хальстенберг
46'
Замена
К. Нкунку
️️️️
К. Кампль
ГОЛ! 1:0!
А. Гложек
Пас отдал
М. Диаби
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
5
Хинкапе
5
Баккер
30
Фримпонг
26
Демирбай
8
Андрих
19
Диаби
10
Гложек
21
Адли
3-2-2-2-1
28
Бласвих
24
Гвардиол
16
Клостерманн
4
Орбан
39
Хенрикс
23
Хальстенберг
44
Кампль
21
Айдара
8
Собослаи
20
Ольмо
11
Вернер
5
Хинкапе
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
5
Хинкапе
19
Диаби
10
Амири
10
Амири
19
Диаби
21
Адли
38
Беллараби
38
Беллараби
21
Адли
10
Гложек
20
Азмун
20
Азмун
10
Гложек
23
Хальстенберг
3
Симакан
3
Симакан
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
27
Лаймер
27
Лаймер
16
Клостерманн
21
Айдара
10
Форсберг
10
Форсберг
21
Айдара
11
Вернер
19
Силва
19
Силва
11
Вернер
44
Кампль
28
Нкунку
28
Нкунку
44
Кампль
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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