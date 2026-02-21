22 февраля в 24-м туре чемпионата Нидерландов «Твенте» примет «Гронинген». Хозяева идут на 7-м месте с 35 очками и сохраняют длинную беспроигрышную серию в лиге, тогда как гости занимают 9-ю строчку (31 очко) и подходят к встрече на фоне затяжного спада.

«Твенте»

Команда в прошлом туре сыграла вничью с «Телстаром» (1:1), но ключевой фон перед матчем позитивный: «Твенте» не проигрывает в Эредивизи уже 13 матчей подряд. При этом команда регулярно забивает – в 3 последних играх чемпионата голы были обязательно, а в последних 5 встречах суммарно набралось 9 мячей. Лучший бомбардир – Рикки ван Волфсвинкел (10 голов в 23 матчах).

По обороне показатели тоже достаточно надежные: 5 пропущенных за 5 матчей (в среднем 1.00), что в сочетании с результативностью дает команде стабильный набор очков.

«Гронинген»

«Гронинген» уступил «Утрехту» (1:2) и продлил неприятную серию: 4 поражения подряд в Эредивизи, а также 4 матча с пропущенными мячами. В последних 5 играх у команды 5 забитых и 8 пропущенных, то есть в среднем 1.00 гола в атаке при 1.60 в обороне. Лучший бомбардир – Брюньольфур Виллюмссон (6 голов в 19 матчах).

Даже при неплохой турнирной позиции текущая форма гостей выглядит уязвимой, особенно на фоне стабильности соперника.

Факты о командах

«Твенте»

7-е место после 23 туров: 35 очков

Не проигрывает в Эредивизи 13 матчей подряд

Забивает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 9 забито, 5 пропущено

Средние показатели за последние 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывает «Гронингену» в 13 последних очных матчах

Забивает «Гронингену» в 9 последних очных встречах

«Гронинген»

9-е место после 23 туров: 31 очко

4 поражения подряд в Эредивизи

Пропускает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 5 забито, 8 пропущено

Средние показатели за последние 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено

Прогноз на матч «Твенте» – «Гронинген»

По исходным данным «Твенте» выглядит более цельно: длинная беспроигрышная серия в лиге, стабильный набор голов (9 за 5 матчей) и приемлемая надежность сзади. У «Гронингена» наоборот – серия поражений и регулярные ошибки в обороне, из-за которых команда вынуждена постоянно отыгрываться. Дополнительный фактор в пользу хозяев – удачная статистика очных встреч, где «Твенте» давно не проигрывает этому сопернику и почти всегда забивает.

Рекомендованные ставки: