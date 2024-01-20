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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Байер
РБ Лейпциг - Байер: обзор матча 20 января 2024
РБ Лейпциг
20.01.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Байер
7'
Х. Симонс
56'
Л. Опенда
47'
Н. Телла
63'
Д. Та
90+1'
П. Хинкапе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Байер
90'
+2
Замена
А. Гложек
️️️️
П. Шик
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
П. Хинкапе
Пас отдал
А. Гримальдо
88'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
Желтая карточка
К. Шлагер
87'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Симонс
84'
Замена
К. Кампль
️️️️
Н. Зайвальд
74'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
74'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Д. Ольмо
74'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
74'
Желтая карточка
Х. Симонс
71'
66'
Желтая карточка
Ф. Вирц
63'
ГОЛ! 2:2!
Д. Та
Пас отдал
Й. Хофманн
ГОЛ! 2:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Д. Ольмо
56'
47'
ГОЛ! 1:1!
Н. Телла
Пас отдал
А. Гримальдо
38'
Желтая карточка
Й. Станишич
31'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
12'
Желтая карточка
Д. Та
ГОЛ! 1:0!
Х. Симонс
Пас отдал
К. Шлагер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
46
Yannick Eduardo
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
38
Ken Izekor
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
16
Клостерманн
23
Люкеба
3
Симакан
13
Зайвальд
21
Шлагер
20
Ольмо
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-3-1-2-1
1
Градецки
44
Станишич
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Вирц
14
Шик
3
Симакан
23
Хенрикс
23
Хенрикс
3
Симакан
13
Зайвальд
44
Кампль
44
Кампль
13
Зайвальд
7
Симонс
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Симонс
20
Ольмо
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
20
Ольмо
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
14
Шик
10
Гложек
10
Гложек
14
Шик
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
46
Yannick Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
38
Ken Izekor
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
46
Yannick Eduardo
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
38
Ken Izekor
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
2
4
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
9
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
431
644
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.52
2.03
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
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