Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - РБ Лейпциг
Байер - РБ Лейпциг: обзор матча 26 сентября 2020
Байер
26.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
20'
К. Демирбай
14'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - РБ Лейпциг
90'
+2
Желтая карточка
Т. Адамс
Замена
А. Драгович
️️️️
Л. Бендер
90'
+1
86'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
78'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Беллараби
78'
66'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Форсберг
65'
Желтая карточка
А. Айдара
Замена
Д. Та
️️️️
С. Бендер
58'
46'
Замена
Х. Хванг
️️️️
К. Кампль
45'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
27'
Замена
А. Серлот
️️️️
Ю. Поульсен
ГОЛ! 1:1!
К. Демирбай
Пас отдал
Л. Бендер
20'
Желтая карточка
К. Демирбай
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
Ю. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
24
Синкгравен
12
Тапсоба
5
Бендер
8
Бендер
20
Арангис
26
Демирбай
19
Диаби
7
Вирц
38
Беллараби
14
Шик
4-1-2-2-1
25
Гулачи
20
Мукиэле
16
Клостерманн
2
Упамекано
17
Анхелиньо
10
Адамс
21
Айдара
44
Кампль
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
5
Бендер
4
Та
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
8
Бендер
38
Беллараби
17
Бэйли
17
Бэйли
38
Беллараби
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Форсберг
20
Ольмо
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Ольмо
15
Поульсен
9
Серлот
9
Серлот
15
Поульсен
44
Кампль
7
Хванг
7
Хванг
44
Кампль
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
10
Лазар Самарджич
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
10
Лазар Самарджич
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
РБ Лейпциг
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+