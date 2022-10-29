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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Байер
РБ Лейпциг - Байер: обзор матча 29 октября 2022
РБ Лейпциг
29.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Байер
32'
К. Нкунку
83'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Байер
Желтая карточка
Б. Хенрикс
86'
Замена
А. Силва
️️️️
К. Нкунку
84'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Айдара
83'
77'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
А. Адли
Желтая карточка
А. Диалло
76'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
71'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Д. Собослаи
71'
65'
Замена
М. Баккер
️️️️
Д. Синкгравен
65'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Н. Амири
65'
Замена
П. Шик
️️️️
А. Гложек
54'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Т. Фосу-Менса
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
46'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
М. Симакан
46'
Желтая карточка
К. Кампль
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Собослаи
32'
31'
Желтая карточка
П. Хинкапе
26'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
РБ Лейпциг
21
Йонас Никиш
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нюланд
3
Симакан
4
Орбан
22
Диалло
22
Раум
39
Хенрикс
44
Кампль
21
Шлагер
8
Собослаи
28
Нкунку
11
Вернер
3-2-2-1-2
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
27
Фосу-Менса
24
Синкгравен
8
Андрих
10
Амири
19
Диаби
21
Адли
10
Гложек
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
3
Симакан
24
Гвардиол
24
Гвардиол
3
Симакан
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
8
Собослаи
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Собослаи
28
Нкунку
19
Силва
19
Силва
28
Нкунку
24
Синкгравен
5
Баккер
5
Баккер
24
Синкгравен
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
10
Амири
25
Паласиос
25
Паласиос
10
Амири
21
Адли
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
21
Адли
10
Гложек
14
Шик
14
Шик
10
Гложек
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
99
Андрей Лунев
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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