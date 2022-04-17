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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - РБ Лейпциг
Байер - РБ Лейпциг: обзор матча 17 апреля 2022
Байер
17.04.2022, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
69'
Д. Собослаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - РБ Лейпциг
Замена
С. Азмун
️️️️
П. Хинкапе
88'
83'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Т. Адамс
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Андрих
80'
Замена
Паулиньо
️️️️
Э. Паласиос
74'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Д. Та
74'
73'
Замена
Анхелиньо
️️️️
М. Хальстенберг
Желтая карточка
Р. Андрих
72'
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Нкунку
58'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Ю. Поульсен
58'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
Желтая карточка
П. Хинкапе
48'
46'
Замена
К. Нкунку
️️️️
А. Силва
36'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
19
Мусса Диаби
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ЦП
8
Доминик Собослаи
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Садик Фофана
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Баккер
31
Коссуну
20
Арангис
25
Паласиос
8
Андрих
19
Диаби
14
Шик
3-2-1-2-2
25
Гулачи
4
Орбан
24
Гвардиол
16
Клостерманн
20
Мукиэле
23
Хальстенберг
12
Адамс
8
Собослаи
10
Форсберг
15
Поульсен
19
Силва
4
Та
26
Демирбай
26
Демирбай
4
Та
25
Паласиос
10
Паулиньо
10
Паулиньо
25
Паласиос
8
Андрих
27
Аларио
27
Аларио
8
Андрих
5
Хинкапе
20
Азмун
20
Азмун
5
Хинкапе
19
Силва
28
Нкунку
28
Нкунку
19
Силва
23
Хальстенберг
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
23
Хальстенберг
12
Адамс
39
Хенрикс
39
Хенрикс
12
Адамс
15
Поульсен
27
Лаймер
27
Лаймер
15
Поульсен
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
22
Леннарт Грил
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Садик Фофана
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Садик Фофана
ЦП
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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Байер
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
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2
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