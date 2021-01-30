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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Байер
РБ Лейпциг - Байер: обзор матча 30 января 2021
РБ Лейпциг
30.01.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Байер
51'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Байер
Желтая карточка
А. Айдара
90'
+2
Желтая карточка
Д. Клюйверт
90'
+1
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Анхелиньо
90'
82'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Т. Фосу-Менса
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
81'
Замена
В. Орбан
️️️️
Н. Мукиэле
81'
75'
Желтая карточка
Л. Бэйли
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
К. Нкунку
70'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Серлот
70'
60'
Желтая карточка
К. Беллараби
59'
Замена
П. Шик
️️️️
Д. Синкгравен
59'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Диаби
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
16
Клостерманн
2
Упамекано
20
Мукиэле
10
Адамс
20
Забитцер
44
Кампль
20
Ольмо
9
Серлот
28
Нкунку
3-2-2-2-1
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
12
Тапсоба
27
Фосу-Менса
18
Венделл
20
Арангис
26
Демирбай
7
Вирц
19
Диаби
17
Бэйли
28
Нкунку
19
Клюйверт
19
Клюйверт
28
Нкунку
17
Анхелиньо
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
4
Орбан
4
Орбан
20
Мукиэле
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
9
Серлот
15
Поульсен
15
Поульсен
9
Серлот
19
Диаби
38
Беллараби
38
Беллараби
19
Диаби
27
Фосу-Менса
27
Аларио
27
Аларио
27
Фосу-Менса
24
Синкгравен
14
Шик
14
Шик
24
Синкгравен
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
12
Уго Новоа
ПВ
10
Лазар Самарджич
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
10
Лазар Самарджич
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
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