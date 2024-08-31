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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - РБ Лейпциг
Байер - РБ Лейпциг: обзор матча 31 августа 2024
Байер
31.08.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
39'
Ж. Фримпонг
45'
А. Гримальдо
45+7'
К. Кампль
57'
Л. Опенда
80'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - РБ Лейпциг
89'
Замена
А. Вермерен
️️️️
Б. Хенрикс
89'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Л. Опенда
89'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
К. Кампль
Замена
Артур
️️️️
Э. Тапсоба
86'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
82'
80'
ГОЛ! 2:3!
Л. Опенда
Пас отдал
А. Нуса
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
77'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
77'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Терье
71'
67'
Замена
А. Нуса
️️️️
Б. Шешко
61'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
57'
ГОЛ! 2:2!
Л. Опенда
Пас отдал
Б. Шешко
45'
+7
ГОЛ! 2:1!
К. Кампль
Пас отдал
Б. Хенрикс
ГОЛ! 2:0!
А. Гримальдо
Пас отдал
Ф. Вирц
45'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фримпонг
39'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
18'
15'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Айдара
Желтая карточка
В. Бонифаци
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К)
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
(К)
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
24
Гарсия
11
Терье
7
Вирц
22
Бонифаци
3-2-2-1-2
25
Гулачи
23
Люкеба
3
Битшиабу
16
Клостерманн
23
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
12
Тапсоба
13
Артур
13
Артур
12
Тапсоба
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
23
Хенрикс
48
Вермерен
48
Вермерен
23
Хенрикс
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
44
Кампль
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
44
Кампль
30
Шешко
7
Нуса
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
3
3
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
18
2
Нарушения
7
8
Офсайды
0
5
Количество передач
577
349
Сейвы
1
8
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.11
Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
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0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Бай-Арена
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