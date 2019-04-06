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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - РБ Лейпциг
Байер - РБ Лейпциг: обзор матча 06 апреля 2019
Байер
06.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
11'
К. Хаверц (П)
23'
К. Хаверц
17'
М. Забитцер
64'
Т. Вернер
71'
Э. Форсберг (П)
83'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - РБ Лейпциг
83'
ГОЛ! 2:4!
М. Кунья
Пас отдал
Т. Вернер
71'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Э. Форсберг
64'
ГОЛ! 2:2!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
55'
Желтая карточка
В. Орбан
Желтая карточка
Д. Та
48'
ГОЛ! 2:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
23'
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Забитцер
Желтая карточка
Ч. Арангис
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Хаверц
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Градецки
18
Венделл
5
Бендер
4
Та
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
17
Бэйли
4-4-1-1
25
Гулачи
16
Клостерманн
16
Конате
4
Орбан
23
Хальстенберг
21
Айдара
27
Лаймер
44
Кампль
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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