22 февраля в 24-м туре чемпионата Нидерландов «Утрехт» примет «Зволле». В таблице команды располагаются рядом: у хозяев 30 очков и 10-е место, у гостей 26 очков и 12-я позиция. По текущей статистике матч выглядит перспективно для голов: обе команды результативны, но регулярно допускают ошибки в обороне.

«Утрехт»

«Утрехт» подходит к туру после победы над «Гронингеном» (2:1) и серии результативных матчей: 8 забитых и 8 пропущенных мячей в последних пяти встречах. При этом оборона остается уязвимой – команда пропускает в 12 последних играх Эредивизи, а по данным отрезка из 5 матчей средний показатель пропущенных составляет 1.60. Отдельный фактор риска – домашняя статистика: «Утрехт» проигрывает в 6 последних матчах дома. В атаке лидер – Виктор Йенсен (11 голов в 16 матчах), что помогает команде держать высокий темп даже при проблемах с надежностью.

«Зволле»

«Зволле» приезжает после поражения от «Херенвена» (2:4), но общая динамика в атаке у команды очень сильная: 11 голов за последние 5 матчей и средние 2.20 за игру. При этом оборона не выдерживает тот же уровень – 10 пропущенных за пять встреч (в среднем 2.00), а в чемпионате «Зволле» пропускает уже 7 матчей подряд. Важный тренд: команда забивает в 15 последних матчах лиги и в целом – в 18 матчах подряд, что резко повышает вероятность гола гостей даже на выезде, несмотря на слабую гостевую серию без побед в 7 играх.

Факты о командах

«Утрехт»

10-е место после 23 туров: 30 очков

Пропускает в 12 последних матчах Эредивизи

В последних 5 играх: 8 забито, 8 пропущено

В среднем за последние 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Проигрывает в 6 последних домашних матчах

Не проигрывает «Зволле» в 12 из 14 последних очных матчей

Забивает «Зволле» в 4 последних очных встречах

«Зволле»

12-е место после 23 туров: 26 очков

Забивает в 15 последних матчах Эредивизи и в 18 матчах подряд в целом

Пропускает в 7 последних матчах Эредивизи

В последних 5 играх: 11 забито, 10 пропущено

В среднем за последние 5 матчей: 2.20 забито, 2.00 пропущено

Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах чемпионата

Прогноз на матч «Утрехт» – «Зволле»

По вводным данным у матча ярко выраженный атакующий профиль: обе команды много забивают на короткой дистанции, при этом стабильно пропускают (особенно «Зволле»). Серия гостей с голами и регулярные проблемы «Утрехта» в обороне делают логичным выбор в сторону результативности. При этом с учетом слабой домашней серии хозяев и плохой гостевой серии «Зволле» наиболее надежно выглядит ставка не на чистый исход, а на голы.

Рекомендованные ставки: