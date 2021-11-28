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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Байер
РБ Лейпциг - Байер: обзор матча 28 ноября 2021
РБ Лейпциг
28.11.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Байер
62'
А. Силва
21'
Ф. Вирц
34'
М. Диаби
64'
Ж. Фримпонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Байер
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
Пенальти не реализован!
Д. Собослаи
88'
88'
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Диаби
88'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
Замена
А. Айдара
️️️️
Э. Форсберг
84'
Замена
С. Бонна
️️️️
Л. Клостерманн
84'
82'
Желтая карточка
Л. Градецки
80'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Р. Андрих
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
73'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
К. Лаймер
73'
64'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
М. Диаби
ГОЛ! 1:2!
А. Силва
Пас отдал
К. Нкунку
62'
62'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
А. Адли
62'
Замена
О. Коссуну
️️️️
П. Шик
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Б. Бробби
43'
Желтая карточка
Э. Форсберг
38'
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Диаби
Пас отдал
Д. Та
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
Э. Паласиос
14'
Желтая карточка
Р. Андрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Соломон Бонна
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Йоша Вос
АП
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-2-1-3
1
Мартинес
17
Анхелиньо
24
Гвардиол
16
Клостерманн
20
Мукиэле
44
Кампль
27
Лаймер
10
Форсберг
9
Бробби
19
Силва
28
Нкунку
4-2-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
19
Диаби
21
Адли
14
Шик
9
Бробби
8
Собослаи
8
Собослаи
9
Бробби
16
Клостерманн
2
Бонна
2
Бонна
16
Клостерманн
27
Лаймер
39
Хенрикс
39
Хенрикс
27
Лаймер
44
Кампль
12
Адамс
12
Адамс
44
Кампль
10
Форсберг
21
Айдара
21
Айдара
10
Форсберг
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
14
Шик
31
Коссуну
31
Коссуну
14
Шик
21
Адли
20
Арангис
20
Арангис
21
Адли
8
Андрих
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Андрих
19
Диаби
27
Аларио
27
Аларио
19
Диаби
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Джесс Марш
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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