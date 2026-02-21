22 февраля в 23-м туре чемпионата Турции «Кайсериспор» примет «Антальяспор». Хозяева находятся в зоне вылета и занимают 17-е место с 16 очками, тогда как гости идут 13-ми с 23 баллами. Обе команды подходят к игре с неудачными сериями, что делает встречу принципиальной с точки зрения борьбы за сохранение места в Суперлиге.

«Кайсериспор»

Команда не может победить уже в 8 матчах чемпионата, а результативность серьезно просела – всего 1 гол за последние 5 игр (в среднем 0.20 за матч). При этом оборона также нестабильна: 10 пропущенных мячей на том же отрезке. Лучший бомбардир – Герман Онугха (6 голов в 18 матчах). Дополнительным фактором давления является тот факт, что «Кайсериспор» не забивал в 5 из 7 последних встреч.

«Антальяспор»

Гости тоже испытывают сложности, особенно в обороне – команда пропускает в 5 последних матчах, а в среднем за 5 игр получает по 2.00 мяча. Однако атака выглядит стабильнее, чем у соперника: 6 голов за последние 5 встреч (в среднем 1.20 за матч). Лучший бомбардир – Сандер ван де Стрек (3 гола в 23 матчах). Важный момент – «Антальяспор» не выигрывает в 6 последних выездных матчах чемпионата.

Факты о командах:

«Кайсериспор»

17-е место после 22 туров: 16 очков

Не выигрывает в 8 последних матчах чемпионата

Не забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 0.20 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей против «Антальяспора»

«Антальяспор»

13-е место после 22 туров: 23 очка

Не выигрывает в 6 последних выездных матчах

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем: 1.20 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних матчах против «Кайсериспора»

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Антальяспор»

Статистика указывает на низкую результативность хозяев и нестабильную игру гостей в обороне. «Кайсериспор» испытывает проблемы в атаке, тогда как «Антальяспор» регулярно пропускает, но при этом чаще находит свои моменты впереди. Учитывая текущую форму обеих команд и турнирное давление, матч имеет высокие шансы пройти в закрытом ключе.

Рекомендованные ставки: