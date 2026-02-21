Введите ваш ник на сайте
«Кайсериспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

21 февраля 2026 9:58
Кайсериспор - Антальяспор
22 февр. 2026, воскресенье 13:30 | Турция. Суперлига, 23 тур
1.75
Тотал меньше 2.5
22 февраля в 23-м туре чемпионата Турции «Кайсериспор» примет «Антальяспор». Хозяева находятся в зоне вылета и занимают 17-е место с 16 очками, тогда как гости идут 13-ми с 23 баллами. Обе команды подходят к игре с неудачными сериями, что делает встречу принципиальной с точки зрения борьбы за сохранение места в Суперлиге.

«Кайсериспор»

Команда не может победить уже в 8 матчах чемпионата, а результативность серьезно просела – всего 1 гол за последние 5 игр (в среднем 0.20 за матч). При этом оборона также нестабильна: 10 пропущенных мячей на том же отрезке. Лучший бомбардир – Герман Онугха (6 голов в 18 матчах). Дополнительным фактором давления является тот факт, что «Кайсериспор» не забивал в 5 из 7 последних встреч.

«Антальяспор»

Гости тоже испытывают сложности, особенно в обороне – команда пропускает в 5 последних матчах, а в среднем за 5 игр получает по 2.00 мяча. Однако атака выглядит стабильнее, чем у соперника: 6 голов за последние 5 встреч (в среднем 1.20 за матч). Лучший бомбардир – Сандер ван де Стрек (3 гола в 23 матчах). Важный момент – «Антальяспор» не выигрывает в 6 последних выездных матчах чемпионата.

Факты о командах:

«Кайсериспор»

  • 17-е место после 22 туров: 16 очков
  • Не выигрывает в 8 последних матчах чемпионата
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 0.20 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей против «Антальяспора»

«Антальяспор»

  • 13-е место после 22 туров: 23 очка
  • Не выигрывает в 6 последних выездных матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних матчах против «Кайсериспора»

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Антальяспор»

Статистика указывает на низкую результативность хозяев и нестабильную игру гостей в обороне. «Кайсериспор» испытывает проблемы в атаке, тогда как «Антальяспор» регулярно пропускает, но при этом чаще находит свои моменты впереди. Учитывая текущую форму обеих команд и турнирное давление, матч имеет высокие шансы пройти в закрытом ключе.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85
  • «Антальяспор» с форой (0)

1.75
Тотал меньше 2.5
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Антальяспор Кайсериспор
