14 марта в 26-м туре турецкой Суперлиги «Коджаелиспор» примет «Коньяспор». Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество на своем поле и надежную оборону, гости проваливают выезды и нестабильны.
«Коджаелиспор»
Хозяева занимают 7-е место и демонстрируют сбалансированную игру, забивая и пропуская в среднем по 0.80 гола за последние 5 игр. Бруно Петкович с 6 голами – лидер атак. Важнейшее психологическое преимущество – «Коджаелиспор» не проигрывает «Коньяспору» в 11 из 12 последних домашних встреч. Оборона хозяев выглядит очень надежно.
«Коньяспор»
Гости занимают 13-е место и переживают проблемы на выезде, проигрывая в 3 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.00 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.00 пропуска). Энис Барди с 6 голами – лидер атак. Гости забивают «Коджаелиспору» в 4 последних очных встречах, что дает небольшую надежду на гол.
Факты о командах:
«Коджаелиспор»
- Не проигрывает «Коньяспору» в 11 из 12 последних домашних встреч.
- 7-е место в турнире (33 очка).
«Коньяспор»
- Проигрывает в 3 последних выездных матчах.
- Забивает «Коджаелиспору» в 4 последних очных встречах.
- 13-е место в турнире (24 очка).
Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Коньяспор»
«Коджаелиспор» имеет колоссальное историческое преимущество и надежную оборону. «Коньяспор» проваливает выезды, но стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что хозяева доминируют дома, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Коджаелиспора» или ничья.
Рекомендованные ставки:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55.
- Коджаелиспор не проиграет (1X)