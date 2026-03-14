Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Коджаелиспор» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.55

14 марта 2026 10:55
Коджаэлиспор - Коньяспор
14 мар. 2026, суббота 13:30 | Турция. Суперлига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

14 марта в 26-м туре турецкой Суперлиги «Коджаелиспор» примет «Коньяспор». Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество на своем поле и надежную оборону, гости проваливают выезды и нестабильны.

«Коджаелиспор»

Хозяева занимают 7-е место и демонстрируют сбалансированную игру, забивая и пропуская в среднем по 0.80 гола за последние 5 игр. Бруно Петкович с 6 голами – лидер атак. Важнейшее психологическое преимущество – «Коджаелиспор» не проигрывает «Коньяспору» в 11 из 12 последних домашних встреч. Оборона хозяев выглядит очень надежно.

«Коньяспор»

Гости занимают 13-е место и переживают проблемы на выезде, проигрывая в 3 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.00 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.00 пропуска). Энис Барди с 6 голами – лидер атак. Гости забивают «Коджаелиспору» в 4 последних очных встречах, что дает небольшую надежду на гол.

Факты о командах:

«Коджаелиспор»

  • Не проигрывает «Коньяспору» в 11 из 12 последних домашних встреч.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • 7-е место в турнире (33 очка).

«Коньяспор»

  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Забивает «Коджаелиспору» в 4 последних очных встречах.
  • 13-е место в турнире (24 очка).

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Коньяспор»

«Коджаелиспор» имеет колоссальное историческое преимущество и надежную оборону. «Коньяспор» проваливает выезды, но стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что хозяева доминируют дома, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Коджаелиспора» или ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55.
  • Коджаелиспор не проиграет (1X)

1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Коньяспор Коджаэлиспор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 