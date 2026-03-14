14 марта в 26-м туре турецкой Суперлиги «Коджаелиспор» примет «Коньяспор». Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество на своем поле и надежную оборону, гости проваливают выезды и нестабильны.

«Коджаелиспор»

Хозяева занимают 7-е место и демонстрируют сбалансированную игру, забивая и пропуская в среднем по 0.80 гола за последние 5 игр. Бруно Петкович с 6 голами – лидер атак. Важнейшее психологическое преимущество – «Коджаелиспор» не проигрывает «Коньяспору» в 11 из 12 последних домашних встреч. Оборона хозяев выглядит очень надежно.

«Коньяспор»

Гости занимают 13-е место и переживают проблемы на выезде, проигрывая в 3 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.00 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.00 пропуска). Энис Барди с 6 голами – лидер атак. Гости забивают «Коджаелиспору» в 4 последних очных встречах, что дает небольшую надежду на гол.

Факты о командах:

«Коджаелиспор»

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Коньяспор»

«Коджаелиспор» имеет колоссальное историческое преимущество и надежную оборону. «Коньяспор» проваливает выезды, но стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что хозяева доминируют дома, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Коджаелиспора» или ничья.

