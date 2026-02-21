Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65

21 февраля 2026 10:00
Гоу Эхед Иглс - Хераклес
22 февр. 2026, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют — да
Сделать ставку

22 февраля в 24-м туре чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» примет «Хераклес». Обе команды находятся в нижней части таблицы: хозяева занимают 15-е место с 23 очками, гости замыкают турнирную таблицу (18-е место, 17 очков). Встреча имеет важное значение в борьбе за выживание.

«Гоу Эхед Иглс»

В прошлом туре команда уступила «Фейеноорду» (0:1) и продлила безвыигрышную серию в Эредивизи до 11 матчей. При этом главная проблема – оборона: «Гоу Эхед Иглс» пропускает уже в 13 матчах подряд. В последних 5 встречах команда забила 4 мяча и пропустила 8, что говорит о трудностях как в атаке, так и при игре без мяча. Лучший бомбардир – Матис Суре (11 голов в 33 матчах).

«Хераклес»

«Хераклес» проиграл «НАК» (0:1) и продолжает испытывать серьезные проблемы: команда пропускает уже в 16 матчах подряд, а в последних 5 играх пропустила 12 мячей. При этом в атаке гости выглядят немного активнее – 5 голов за тот же период. Лучший бомбардир – Лука Куленович (6 голов в 25 матчах). В гостях ситуация особенно сложная: 5 поражений подряд в рамках чемпионата.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

  • 15-е место: 23 очка
  • Не выигрывает в 11 последних матчах Эредивизи
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 4 забито, 8 пропущено
  • В среднем за последние 5 матчей: 0.80 забито, 1.60 пропущено
  • Побеждает «Хераклес» в 4 последних домашних очных матчах
  • Забивает «Хераклесу» в 4 последних очных матчах

«Хераклес»

  • 18-е место: 17 очков
  • Пропускает в 16 матчах подряд
  • 5 поражений подряд в гостях
  • В последних 5 играх: 5 забито, 12 пропущено
  • В среднем за последние 5 матчей: 1.00 забито, 2.40 пропущено

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»

Обе команды находятся в сложной форме, однако у «Гоу Эхед Иглс» есть преимущество домашнего поля и положительная статистика очных встреч на своем стадионе. В то же время оборона обоих коллективов нестабильна: хозяева пропускают 13 матчей подряд, а гости – уже 16. Это повышает вероятность результативной игры, где обе стороны смогут отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5

1.65
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Хераклес Гоу Эхед Иглс
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 