22 февраля в 24-м туре чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» примет «Хераклес». Обе команды находятся в нижней части таблицы: хозяева занимают 15-е место с 23 очками, гости замыкают турнирную таблицу (18-е место, 17 очков). Встреча имеет важное значение в борьбе за выживание.

«Гоу Эхед Иглс»

В прошлом туре команда уступила «Фейеноорду» (0:1) и продлила безвыигрышную серию в Эредивизи до 11 матчей. При этом главная проблема – оборона: «Гоу Эхед Иглс» пропускает уже в 13 матчах подряд. В последних 5 встречах команда забила 4 мяча и пропустила 8, что говорит о трудностях как в атаке, так и при игре без мяча. Лучший бомбардир – Матис Суре (11 голов в 33 матчах).

«Хераклес»

«Хераклес» проиграл «НАК» (0:1) и продолжает испытывать серьезные проблемы: команда пропускает уже в 16 матчах подряд, а в последних 5 играх пропустила 12 мячей. При этом в атаке гости выглядят немного активнее – 5 голов за тот же период. Лучший бомбардир – Лука Куленович (6 голов в 25 матчах). В гостях ситуация особенно сложная: 5 поражений подряд в рамках чемпионата.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

15-е место: 23 очка

Не выигрывает в 11 последних матчах Эредивизи

Пропускает в 13 матчах подряд

В последних 5 играх: 4 забито, 8 пропущено

В среднем за последние 5 матчей: 0.80 забито, 1.60 пропущено

Побеждает «Хераклес» в 4 последних домашних очных матчах

Забивает «Хераклесу» в 4 последних очных матчах

«Хераклес»

18-е место: 17 очков

Пропускает в 16 матчах подряд

5 поражений подряд в гостях

В последних 5 играх: 5 забито, 12 пропущено

В среднем за последние 5 матчей: 1.00 забито, 2.40 пропущено

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»

Обе команды находятся в сложной форме, однако у «Гоу Эхед Иглс» есть преимущество домашнего поля и положительная статистика очных встреч на своем стадионе. В то же время оборона обоих коллективов нестабильна: хозяева пропускают 13 матчей подряд, а гости – уже 16. Это повышает вероятность результативной игры, где обе стороны смогут отличиться.

Рекомендованные ставки: