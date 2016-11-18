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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - РБ Лейпциг
Байер - РБ Лейпциг: обзор матча 18 ноября 2016
Байер
18.11.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
1'
К. Кампль
45+2'
Ю. Брандт
4'
Ю. Баумгартлингер (АГ)
67'
Э. Форсберг
81'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - РБ Лейпциг
90'
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Э. Форсберг
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ю. Баумгартлингер
82'
81'
ГОЛ! 2:3!
В. Орбан
Пас отдал
Э. Форсберг
Замена
Чичарито
️️️️
А. Мехмеди
74'
Желтая карточка
О. Топрак
73'
67'
ГОЛ! 2:2!
Э. Форсберг
Пас отдал
Н. Кейта
64'
Замена
О. Бурк
️️️️
Ю. Поульсен
Замена
К. Фолланд
️️️️
Х. Чалханоглу
64'
56'
Желтая карточка
Н. Кейта
Пенальти не реализован!
Х. Чалханоглу
54'
53'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
51'
Желтая карточка
В. Орбан
ГОЛ! 2:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Х. Чалханоглу
45'
+2
30'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
М. Комппер
4'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ю. Баумгартлингер
ГОЛ! 1:0!
К. Кампль
Пас отдал
Ю. Брандт
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
44
Кевин Кампль
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
4
Та
39
Хенрикс
14
Баумгартлингер
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
8
Брандт
14
Мехмеди
3-4-1-2
25
Гулачи
5
Комппер
4
Орбан
23
Хальстенберг
8
Кейта
6
Демме
31
Илсанкер
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
20
Чалханоглу
31
Фолланд
31
Фолланд
20
Чалханоглу
14
Мехмеди
14
Чичарито
14
Чичарито
14
Мехмеди
14
Баумгартлингер
29
Хаверц
29
Хаверц
14
Баумгартлингер
5
Комппер
22
Шмитц
22
Шмитц
5
Комппер
10
Форсберг
13
Кайзер
13
Кайзер
10
Форсберг
15
Поульсен
7
Бурк
7
Бурк
15
Поульсен
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
8
Рани Хедира
ОП
1
Фабио Колторти
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
1
Фабио Колторти
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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