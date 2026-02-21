22 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Турции «Газиантеп» на своем поле примет «Трабзонспор». Хозяева занимают 9-е место с 28 очками, тогда как гости идут третьими, имея в активе 45 баллов. Команды демонстрируют результативную игру в последних матчах, что может повлиять на характер предстоящей встречи.
«Газиантеп»
Команда подходит к матчу после поражения от «Коджаелиспора» (0:3), однако в атаке выглядит достаточно уверенно: 9 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80 за игру). Лучший бомбардир – Мохамед Байо (9 голов в 19 матчах). При этом оборона вызывает вопросы – «Газиантеп» пропускает уже в 9 матчах подряд и в среднем получает 1.60 мяча за игру на отрезке из пяти встреч.
«Трабзонспор»
Гости проиграли «Фенербахче» (2:3) в прошлом туре, но продолжают стабильно забивать: серия с голами насчитывает 11 матчей подряд. В последних 5 играх команда отличилась 11 раз (в среднем 2.20 за матч). Лучший бомбардир – Пол Онуачу (17 голов в 21 матче). В обороне «Трабзонспор» действует надежнее соперника – 5 пропущенных мячей за последние 5 матчей.
Факты о командах:
«Газиантеп»
- 9-е место после 22 туров: 28 очков
- Пропускает в 9 последних матчах
- Забивает в 10 из 12 последних матчей
- В среднем: 1.80 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 5 последних домашних матчах
«Трабзонспор»
- 3-е место после 22 туров: 45 очков
- Забивает в 11 матчах подряд
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем: 2.20 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 15 последних матчах против «Газиантепа»
Прогноз на матч «Газиантеп» – «Трабзонспор»
Учитывая атакующую форму обеих команд и нестабильную игру «Газиантепа» в обороне, гости имеют хорошие шансы воспользоваться своими моментами. «Трабзонспор» стабильно забивает и показывает более сбалансированную игру на дистанции.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.93
- Тотал больше 2.5