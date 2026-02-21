Введите ваш ник на сайте
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.93

21 февраля 2026 9:00
Газиантеп - Трабзонспор
22 февр. 2026, воскресенье 16:00 | Турция. Суперлига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку

22 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Турции «Газиантеп» на своем поле примет «Трабзонспор». Хозяева занимают 9-е место с 28 очками, тогда как гости идут третьими, имея в активе 45 баллов. Команды демонстрируют результативную игру в последних матчах, что может повлиять на характер предстоящей встречи.

«Газиантеп»

Команда подходит к матчу после поражения от «Коджаелиспора» (0:3), однако в атаке выглядит достаточно уверенно: 9 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80 за игру). Лучший бомбардир – Мохамед Байо (9 голов в 19 матчах). При этом оборона вызывает вопросы – «Газиантеп» пропускает уже в 9 матчах подряд и в среднем получает 1.60 мяча за игру на отрезке из пяти встреч.

«Трабзонспор»

Гости проиграли «Фенербахче» (2:3) в прошлом туре, но продолжают стабильно забивать: серия с голами насчитывает 11 матчей подряд. В последних 5 играх команда отличилась 11 раз (в среднем 2.20 за матч). Лучший бомбардир – Пол Онуачу (17 голов в 21 матче). В обороне «Трабзонспор» действует надежнее соперника – 5 пропущенных мячей за последние 5 матчей.

Факты о командах:

«Газиантеп»

  • 9-е место после 22 туров: 28 очков
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 последних домашних матчах

«Трабзонспор»

  • 3-е место после 22 туров: 45 очков
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 2.20 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 15 последних матчах против «Газиантепа»

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Трабзонспор»

Учитывая атакующую форму обеих команд и нестабильную игру «Газиантепа» в обороне, гости имеют хорошие шансы воспользоваться своими моментами. «Трабзонспор» стабильно забивает и показывает более сбалансированную игру на дистанции.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.93
  • Тотал больше 2.5

1.93
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Трабзонспор Газиантеп
