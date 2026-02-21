22 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Турции «Газиантеп» на своем поле примет «Трабзонспор». Хозяева занимают 9-е место с 28 очками, тогда как гости идут третьими, имея в активе 45 баллов. Команды демонстрируют результативную игру в последних матчах, что может повлиять на характер предстоящей встречи.

«Газиантеп»

Команда подходит к матчу после поражения от «Коджаелиспора» (0:3), однако в атаке выглядит достаточно уверенно: 9 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80 за игру). Лучший бомбардир – Мохамед Байо (9 голов в 19 матчах). При этом оборона вызывает вопросы – «Газиантеп» пропускает уже в 9 матчах подряд и в среднем получает 1.60 мяча за игру на отрезке из пяти встреч.

«Трабзонспор»

Гости проиграли «Фенербахче» (2:3) в прошлом туре, но продолжают стабильно забивать: серия с голами насчитывает 11 матчей подряд. В последних 5 играх команда отличилась 11 раз (в среднем 2.20 за матч). Лучший бомбардир – Пол Онуачу (17 голов в 21 матче). В обороне «Трабзонспор» действует надежнее соперника – 5 пропущенных мячей за последние 5 матчей.

Факты о командах:

«Газиантеп»

9-е место после 22 туров: 28 очков

Пропускает в 9 последних матчах

Забивает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 1.80 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах

«Трабзонспор»

3-е место после 22 туров: 45 очков

Забивает в 11 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 2.20 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 15 последних матчах против «Газиантепа»

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Трабзонспор»

Учитывая атакующую форму обеих команд и нестабильную игру «Газиантепа» в обороне, гости имеют хорошие шансы воспользоваться своими моментами. «Трабзонспор» стабильно забивает и показывает более сбалансированную игру на дистанции.

Рекомендованные ставки: