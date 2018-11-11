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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Байер
РБ Лейпциг - Байер: обзор матча 11 ноября 2018
РБ Лейпциг
11.11.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Байер
27'
Ю. Поульсен
68'
Л. Клостерманн
85'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Байер
ГОЛ! 3:0!
Ю. Поульсен
85'
ГОЛ! 2:0!
Л. Клостерманн
Пас отдал
М. Забитцер
68'
45'
Желтая карточка
К. Фолланд
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Д. Демме
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
16
Клостерманн
2
Упамекано
31
Илсанкер
20
Забитцер
44
Кампль
6
Демме
15
Поульсен
11
Вернер
3-2-1-1-2
1
Градецки
4
Едвай
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
18
Венделл
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
77
Брума
ЛВ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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