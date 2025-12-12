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  • «Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

12 декабря 2025, 21:20
Унион
12.12.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
57' О. Бурк 64' И. Анса 90+3' Т. Скарке
60' Т. Гомис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Рани Хедира
(К) ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
10
Ильяс Анса
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Йохан Бакайоко
ПВ
49
Ян Диоманде
ЦФ
11
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Унион
1
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
9
Ливан Бурджу
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
23
Андрей Илич
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
23
Joyeux Masanka Bungi
ЦП
33
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
45
Samba Konaté
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Реннов
39
Кен
14
Кверфельд
4
Лейте
5
Дехи
13
Хедира
6
Кемлейн
19
Хаберер
11
Чон
7
Бурк
10
Анса
4-2-2-2
1
Гулачи
19
Неделькович
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
6
Зайвальд
4
Шлагер
9
Бакайоко
14
Баумгартнер
11
Хардер
49
Диоманде
39
Кен
34
Н'Соки
34
Н'Соки
39
Кен
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
11
Чон
13
Шафер
13
Шафер
11
Чон
10
Анса
21
Скарке
21
Скарке
10
Анса
7
Бурк
23
Илич
23
Илич
7
Бурк
19
Неделькович
33
Максимович
33
Максимович
19
Неделькович
9
Бакайоко
27
Гомис
27
Гомис
9
Бакайоко
6
Зайвальд
11
Вернер
11
Вернер
6
Зайвальд
Остались в запасе
Унион
РБ Лейпциг
1
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
23
Joyeux Masanka Bungi
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
23
Joyeux Masanka Bungi
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Унион - РБ Лейпциг
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
8
Офсайды
1
0
Количество передач
311
558
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «РБ Лейпцига», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион»«РБ Лейпциг»

«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Унион
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