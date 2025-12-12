12.12.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
4-2-1-1-2
1
Реннов
39
Кен
14
Кверфельд
4
Лейте
5
Дехи
13
Хедира
6
Кемлейн
19
Хаберер
11
Чон
7
Бурк
10
Анса
4-2-2-2
1
Гулачи
19
Неделькович
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
6
Зайвальд
4
Шлагер
9
Бакайоко
14
Баумгартнер
11
Хардер
49
Диоманде
39
Кен
34
Н'Соки
34
Н'Соки
39
Кен
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
11
Чон
13
Шафер
13
Шафер
11
Чон
10
Анса
21
Скарке
21
Скарке
10
Анса
7
Бурк
23
Илич
23
Илич
7
Бурк
19
Неделькович
33
Максимович
33
Максимович
19
Неделькович
9
Бакайоко
27
Гомис
27
Гомис
9
Бакайоко
6
Зайвальд
11
Вернер
11
Вернер
6
Зайвальд
Остались в запасе
Унион
РБ Лейпциг
1
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
23
Joyeux Masanka Bungi
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
23
Joyeux Masanka Bungi
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Унион - РБ Лейпциг
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
8
Офсайды
1
0
Количество передач
311
558
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «РБ Лейпцига», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»