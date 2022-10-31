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    «Неправильно, когда спорт мешают с политикой». Жиров – об отстранении России

    Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров высказался о санкциях в отношении российского спорта.

    «Это неправильно, когда спорт мешают с политикой. Есть же соревновательный принцип.

    Конечно, я ещe хочу поиграть за сборную – я же с футболом не собираюсь заканчивать. Правда, мы не знаем, когда мы вернeмся: через неделю, месяц, или дольше.

    Важно сохранить голову в этой ситуации. Надеюсь, что нас быстро вернут», – заявил Жиров.

    • 31-летний футболист выступает за «Зандхаузен» с 2018 года.
    • Он вызывался в сборную России, но пока не дебютировал за нее.

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    Источник: «Чемпионат»

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