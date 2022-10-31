«Неправильно, когда спорт мешают с политикой». Жиров – об отстранении России

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров высказался о санкциях в отношении российского спорта.
«Это неправильно, когда спорт мешают с политикой. Есть же соревновательный принцип.
Конечно, я ещe хочу поиграть за сборную – я же с футболом не собираюсь заканчивать. Правда, мы не знаем, когда мы вернeмся: через неделю, месяц, или дольше.
Важно сохранить голову в этой ситуации. Надеюсь, что нас быстро вернут», – заявил Жиров.
- 31-летний футболист выступает за «Зандхаузен» с 2018 года.
- Он вызывался в сборную России, но пока не дебютировал за нее.
Источник: «Чемпионат»