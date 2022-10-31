«Неправильно, когда спорт мешают с политикой». Жиров – об отстранении России

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров высказался о санкциях в отношении российского спорта.

«Это неправильно, когда спорт мешают с политикой. Есть же соревновательный принцип.

Конечно, я ещe хочу поиграть за сборную – я же с футболом не собираюсь заканчивать. Правда, мы не знаем, когда мы вернeмся: через неделю, месяц, или дольше.

Важно сохранить голову в этой ситуации. Надеюсь, что нас быстро вернут», – заявил Жиров.