20.12.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-1-3
1
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
19
Неделькович
6
Зайвальд
4
Шлагер
14
Баумгартнер
27
Гомис
11
Хардер
40
Ромуло
3-2-3-2
1
Флеккен
13
Артур
6
Белосян
5
Баде
8
Андрих
24
Гарсия
23
Телла
17
Тилльман
11
Терье
10
Шик
7
Хофманн
6
Зайвальд
5
Битшиабу
5
Битшиабу
6
Зайвальд
19
Неделькович
17
Баку
17
Баку
19
Неделькович
40
Ромуло
33
Максимович
33
Максимович
40
Ромуло
27
Гомис
11
Вернер
11
Вернер
27
Гомис
7
Хофманн
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Хофманн
23
Телла
16
Тапе
16
Тапе
23
Телла
11
Терье
42
Калбрет
42
Калбрет
11
Терье
13
Артур
21
Васкес
21
Васкес
13
Артур
10
Шик
35
Кофане
35
Кофане
10
Шик
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
37
Benno Kaltefleiter
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
27
Jeremiah Mensah
ЦП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
37
Benno Kaltefleiter
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
27
Jeremiah Mensah
ЦП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
1
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
474
608
Сейвы
5
6
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.72
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Байера», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»