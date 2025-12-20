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  • «РБ Лейпциг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«РБ Лейпциг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 19:20
РБ Лейпциг
20.12.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Байер
35' К. Шлагер
40' М. Терье 44' П. Шик 90+7' М. Калбрет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
40
Ромуло
ЦФ
11
Конрад Хардер
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
37
Benno Kaltefleiter
ЦП
33
Андрия Максимович
АП
45
Samba Konaté
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ЦП
27
Jeremiah Mensah
ЦП
21
Лукас Васкес
ПВ
8
Алехо Сарко
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
4-2-1-3
1
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
19
Неделькович
6
Зайвальд
4
Шлагер
14
Баумгартнер
27
Гомис
11
Хардер
40
Ромуло
3-2-3-2
1
Флеккен
13
Артур
6
Белосян
5
Баде
8
Андрих
24
Гарсия
23
Телла
17
Тилльман
11
Терье
10
Шик
7
Хофманн
6
Зайвальд
5
Битшиабу
5
Битшиабу
6
Зайвальд
19
Неделькович
17
Баку
17
Баку
19
Неделькович
40
Ромуло
33
Максимович
33
Максимович
40
Ромуло
27
Гомис
11
Вернер
11
Вернер
27
Гомис
7
Хофманн
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Хофманн
23
Телла
16
Тапе
16
Тапе
23
Телла
11
Терье
42
Калбрет
42
Калбрет
11
Терье
13
Артур
21
Васкес
21
Васкес
13
Артур
10
Шик
35
Кофане
35
Кофане
10
Шик
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
37
Benno Kaltefleiter
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
27
Jeremiah Mensah
ЦП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
37
Benno Kaltefleiter
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
27
Jeremiah Mensah
ЦП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
1
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
474
608
Сейвы
5
6
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.72
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Байера», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Байер»

«РБ Лейпциг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер РБ Лейпциг
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