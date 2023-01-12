Как дела у русских футболистов в Европе

В этом материале кратко соберем о выступлениях наших футболистов в Европе.

• Алексей Миранчук. «Торино» на данный момент идет на десятом месте и дает Миранчуку главное – игровую практику. И Миранчук пока что полностью оправдывает доверие. В 10 матчах Серии А у него три гола и один ассист – по «гол+пас» он в клубе на втором месте (после хорошо знакомого нам Николы Влашича).

• Денис Черышев. У «Венеции» тяжелая первая половина сезона в Серии В, после 19 туров она лишь 17-я. Черышев после перехода вроде бы освоился в новой команде (10 матчей: три гола+голевая), но в начале декабря получил травму.

• Александр Головин. Твердый игрок основы «Монако»: из 16 сыгранных матчей в Лиге 1 в этом сезоне выходил в старте в 12 встречах. Головин совершает голевые действия в последних пяти играх чемпионата Франции подряд: три гола и две голевые передачи.

• Федор Кудряшов. «Антальяспор» под руководством Нури Шахина в шаге от зоны вылета. Федор Кудряшов же чередует выходы в основе с запасом в последнее время.

• Никита Хайкин. До недавнего времени был в «Буде-Глимте», из которого ушел на правах свободного агента после завершения контракта. Сейчас есть слух, что Хайкин может оказаться в «Эвертоне», но руководство клуба пока не комментирует информацию.

• Андрей Лунев. Пока «Байер» барахтается в середине турнирной таблицы Бундеслиги, Лунев в основном сидит на лавке. В чемпионате он провел в этом сезоне лишь встречу: вышел в основе на матч с «Аугсбургом» и пропустил два мяча, в Кубке и ЛЧ не играл.

• Александр Кокорин. Ушел из «Фиорентины» в аренду в кипрский «Арис» летом и, кажется, кайфует: в 12 матчах он забил четыре мяча и отдал голевую. Sport24 говорит, что «Фиорентина» хочет окончательного разрыва контракта с Кокориным.

• Никита Иосифов. В прошлом сезоне он дебютировал за взрослый «Вильярреал». Но сейчас выступает за вторую команду. В основном Иосифов в запасе, либо выходит на замену: выходил на поле лишь в восьми матчах, голами не отметился.

• Магомед-Шапи Сулейманов. В декабре отметил 23-летие в аренде в «Хапоэль Бэер-Шеве». Там он стал основным: регулярно играет в чемпионате, появлялся в Лиге конференций. Сайт One пишет, что клуб хочет выкупить его за млн евро по итогам аренды – руководство очень довольно Сулеймановым.

• Юрий Лодыгин. Полтора года в основе «ПАС Яннины» (это что-то на среднячковом из Греции) привели его в «Панатинаикос». Правда, если в предыдущем клубе он играл, то в действующем сидит на скамейке (только один матч в составе).

• Александр Жиров. Все еще в «Зандхаузене» и все еще там капитанит. Летом у него заканчивается контракт с клубом – возможно, он уйдет куда-нибудь. Сам Жиров говорил, что перерос уровень «Зандхаузена» и однажды его переход в «Падерборн» сорвался.

• Магомед Оздоев. После «Зенита» зажигает в турецком «Фатихе Карагюмрюке» под руководство Андреа Пирло. Кстати, представитель Оздоева говорил про это сотрудничество так: «Пирло стал больше доверять Оздоеву? Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева, Магомед стал играть ближе к чужим воротам».

• Роман Нойштедтер. С февраля играет за бельгийский «Вестерло». Сначала помог клубу выйти из второго дивизиона в Про Лигу, сейчас выступает в основе команды. Контракт заканчивается в конце июня.

• Станислав Крицюк. С лета в «Жил Висенте». Пока стабильно играет в основе мешают травмы, но Крицюк старается.

• Михаил Меркулов. Помните такого игрока, который в РПЛ играл за «Урал» и «Рубин»? Сейчас Меркулов в хорватской «Риеке». Про российский футбол вспоминает так: «Я понимаю, что лимит – это зло. Удивляюсь, насколько здесь все разнообразно. Условный игрок родился в Албании, где начал заниматься футболом, потом переехал в Бельгию, там продолжил. То есть он взял что-то и от одной, и от другой школы. И это лучшее они потом применяют на поле. Чему я учился, играя в Премьер-лиге, другие уже умеют на выходе из юниорской школы».

Фото: Keystone Press Agency, dpa/Global Look Press