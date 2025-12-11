Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Унион» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 12 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

11 декабря 2025 9:06
Унион - РБ Лейпциг
12 дек. 2025, пятница 22:30 | Германия. Бундеслига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5
Сделать ставку

В Берлине состоится матч между командами, которые идут по сезону в разных ритмах: «Унион» борется за стабильность в середине таблицы, тогда как «РБ Лейпциг» уверенно держится в топ-3 и продолжает преследовать лидеров. Контраст в текущей форме делает противостояние особенно интригующим.

«Унион»

Берлинцы входят в матч после поражения от «Вольфсбурга» (1:3) и серии из трeх неудач в чемпионате. Проблемы прежде всего в обороне: 10 пропущенных голов за 5 матчей, по 2.00 в среднем. При этом команда всe же остаeтся результативной – 7 забитых за 5 игр, и серия из четырeх матчей с голами подтверждает это. Данило Дуки остаeтся ключевым игроком атаки (5 голов в 16 встречах). Однако в матчах против сильных соперников «Унион» часто отдаeт инициативу и играет от обороны, что в текущем состоянии несeт дополнительные риски.

«РБ Лейпциг»

Гости, наоборот, демонстрируют мощнейшую форму. После разгрома «Айнтрахта» (6:0) они укрепили статус одной из сильнейших атак лиги. Команда не проигрывает три матча подряд и не пропускает в них ни разу. В последних пяти встречах – 12 забитых и только 4 пропущенных, что подчeркивает баланс в игре. Кристоф Баумгартнер (10 голов в 16 матчах) находится в великолепной форме и остаeтся двигателем атак «быков». Также важно отметить традиционно успешную игру против «Униона»: Лейпциг не пропускает в четырeх последних очных матчах.

Факты о командах

«Унион»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • 7 забитых и 10 пропущенных за 5 игр
  • Проигрывает в трeх матчах подряд

«РБ Лейпциг»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • Не пропускает в 3 последних играх
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • В очных встречах: не пропускает 4 матча подряд

Прогноз на матч «Унион» – «РБ Лейпциг»

Соперники подходят к игре с диаметрально противоположной динамикой. «Унион» пропускает много и нестабилен в обороне, в то время как «РБ Лейпциг» выглядит уверенно и в атаке, и в защите. Гости задают высокий темп и используют давление по всему полю, что особенно неудобно для берлинцев. На стороне Лейпцига – глубина состава, форма лидеров и положительная статистика очных матчей. Логично ожидать, что команда Марко Розе будет контролировать игру и создаст больше моментов.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.68

1.75
Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Унион
Другие прогнозы
11.12.2025
20:45
1.80
Лига Европы, 6 тур
Утрехт - Ноттингем Форест
победа Ноттингем Фореста
11.12.2025
20:45
2.17
Лига Европы, 6 тур
Ницца - Брага
Победа Браги
11.12.2025
20:45
2.25
Лига Европы, 6 тур
Штурм - Црвена Звезда
Победа Црвены Звезды
11.12.2025
20:45
1.85
Лига конференций, 5 тур
Брейдаблик - Шэмрок Роверс
Обе забьют
11.12.2025
20:45
1.40
Лига конференций, 5 тур
Ноа - Легия
Х2 (Легия не проиграет)
11.12.2025
20:45
3.15
Лига конференций, 5 тур
Шкендия - Слован
Победа Шкендии
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 