В Берлине состоится матч между командами, которые идут по сезону в разных ритмах: «Унион» борется за стабильность в середине таблицы, тогда как «РБ Лейпциг» уверенно держится в топ-3 и продолжает преследовать лидеров. Контраст в текущей форме делает противостояние особенно интригующим.

«Унион»

Берлинцы входят в матч после поражения от «Вольфсбурга» (1:3) и серии из трeх неудач в чемпионате. Проблемы прежде всего в обороне: 10 пропущенных голов за 5 матчей, по 2.00 в среднем. При этом команда всe же остаeтся результативной – 7 забитых за 5 игр, и серия из четырeх матчей с голами подтверждает это. Данило Дуки остаeтся ключевым игроком атаки (5 голов в 16 встречах). Однако в матчах против сильных соперников «Унион» часто отдаeт инициативу и играет от обороны, что в текущем состоянии несeт дополнительные риски.

«РБ Лейпциг»

Гости, наоборот, демонстрируют мощнейшую форму. После разгрома «Айнтрахта» (6:0) они укрепили статус одной из сильнейших атак лиги. Команда не проигрывает три матча подряд и не пропускает в них ни разу. В последних пяти встречах – 12 забитых и только 4 пропущенных, что подчeркивает баланс в игре. Кристоф Баумгартнер (10 голов в 16 матчах) находится в великолепной форме и остаeтся двигателем атак «быков». Также важно отметить традиционно успешную игру против «Униона»: Лейпциг не пропускает в четырeх последних очных матчах.

Факты о командах

«Унион»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

7 забитых и 10 пропущенных за 5 игр

Проигрывает в трeх матчах подряд

«РБ Лейпциг»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

Не пропускает в 3 последних играх

Забивает в среднем 2.40 гола за игру

В очных встречах: не пропускает 4 матча подряд

Прогноз на матч «Унион» – «РБ Лейпциг»

Соперники подходят к игре с диаметрально противоположной динамикой. «Унион» пропускает много и нестабилен в обороне, в то время как «РБ Лейпциг» выглядит уверенно и в атаке, и в защите. Гости задают высокий темп и используют давление по всему полю, что особенно неудобно для берлинцев. На стороне Лейпцига – глубина состава, форма лидеров и положительная статистика очных матчей. Логично ожидать, что команда Марко Розе будет контролировать игру и создаст больше моментов.

