1 января в рамках 19 тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Фулхэм». Команды являются соседями по таблице и имеют равное количество очков, однако подходят к очной встрече в разном эмоциональном и игровом состоянии. Для хозяев матч становится возможностью прервать серию неудач, тогда как гости стремятся закрепить положительную динамику.

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб заметно сбавил обороты в концовке года. «Кристал Пэлас» проиграл три последних матча в чемпионате и пропускает уже пять игр подряд. Оборона команды выглядит нестабильно – 11 пропущенных мячей за пять последних встреч говорят о серьезных проблемах при позиционной защите. В атаке ситуация также далека от идеала: в среднем менее одного гола за матч, а зависимость от индивидуальных действий Матета остается слишком высокой.

«Фулхэм»

«Фулхэм», напротив, набрал ход и подходит к дерби с серией из трех побед подряд в Премьер-лиге. Команда регулярно забивает – голы были во всех семи последних матчах чемпионата. При этом «дачники» действуют достаточно прагматично, стараясь минимизировать риски у своих ворот. В последних пяти встречах «Фулхэм» пропускает в среднем чуть более одного мяча за игру, что выглядит уверенно на фоне соперника.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

Три поражения подряд в чемпионате

Пропускает в среднем 2.20 гола за последние 5 матчей

Забивает менее 1 гола за игру на том же отрезке

«Фулхэм»

Три победы подряд в Премьер-лиге

Забивает в 8 матчах чемпионата подряд

В среднем: 1.40 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Фулхэм»

С учетом текущей формы команд преимущество выглядит на стороне гостей. «Фулхэм» стабилен в атаке и лучше организован в обороне, тогда как «Кристал Пэлас» испытывает явные трудности при игре без мяча. При этом очные встречи часто проходят в напряженной борьбе, что оставляет пространство и для альтернативных рынков.

Рекомендованные ставки: