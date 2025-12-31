Введите ваш ник на сайте
«Кристал Пэлас» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 1 января 2026 с коэффициентом 1.7

31 декабря 2025 8:14
Кристал Пэлас - Фулхэм
01 янв. 2026, четверг 20:30 | Англия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Фулхэм не проиграет (X2)
Сделать ставку

1 января в рамках 19 тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Фулхэм». Команды являются соседями по таблице и имеют равное количество очков, однако подходят к очной встрече в разном эмоциональном и игровом состоянии. Для хозяев матч становится возможностью прервать серию неудач, тогда как гости стремятся закрепить положительную динамику.

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб заметно сбавил обороты в концовке года. «Кристал Пэлас» проиграл три последних матча в чемпионате и пропускает уже пять игр подряд. Оборона команды выглядит нестабильно – 11 пропущенных мячей за пять последних встреч говорят о серьезных проблемах при позиционной защите. В атаке ситуация также далека от идеала: в среднем менее одного гола за матч, а зависимость от индивидуальных действий Матета остается слишком высокой.

«Фулхэм»

«Фулхэм», напротив, набрал ход и подходит к дерби с серией из трех побед подряд в Премьер-лиге. Команда регулярно забивает – голы были во всех семи последних матчах чемпионата. При этом «дачники» действуют достаточно прагматично, стараясь минимизировать риски у своих ворот. В последних пяти встречах «Фулхэм» пропускает в среднем чуть более одного мяча за игру, что выглядит уверенно на фоне соперника.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Три поражения подряд в чемпионате
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за последние 5 матчей
  • Забивает менее 1 гола за игру на том же отрезке

«Фулхэм»

  • Три победы подряд в Премьер-лиге
  • Забивает в 8 матчах чемпионата подряд
  • В среднем: 1.40 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

Личные встречи
43% (6)
36% (5)
21% (3)
19
Забитых мячей
16
1.36
В среднем за матч
1.14
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
1 : 2
07.12.2025
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/4 финала
Фулхэм
0 : 3
29.03.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
0 : 2
22.02.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
09.11.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
1 : 1
27.04.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
23.09.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Фулхэм
2 : 2
20.05.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
26.12.2022
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
28.02.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Фулхэм
1 : 2
24.10.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
02.02.2019
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Фулхэм
0 : 2
11.08.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2 : 2
11.05.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
21.10.2013
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Фулхэм»

С учетом текущей формы команд преимущество выглядит на стороне гостей. «Фулхэм» стабилен в атаке и лучше организован в обороне, тогда как «Кристал Пэлас» испытывает явные трудности при игре без мяча. При этом очные встречи часто проходят в напряженной борьбе, что оставляет пространство и для альтернативных рынков.

Рекомендованные ставки:

  • Фулхэм не проиграет (X2) – коэффициент 1.7
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.85

1.70
Фулхэм не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Фулхэм Кристал Пэлас
Рекомендуем
