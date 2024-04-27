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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Кристал Пэлас
Фулхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 27 апреля 2024
Фулхэм
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
52'
Р. Муньис
87'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Кристал Пэлас
90'
Желтая карточка
Й. Андерсен
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шлупп
Пас отдал
А. Уортон
86'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Т. Митчелл
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Муньис
85'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Перейра
85'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
85'
83'
Желтая карточка
У. Хьюз
76'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Ж. Айю
69'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Рид
68'
Замена
С. Лукич
️️️️
Ж. Палинья
68'
ГОЛ! 1:0!
Р. Муньис
Пас отдал
Т. Кастань
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
(К)
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
6
Диоп
21
Кастань
36
Палинья
6
Рид
17
Ивоби
14
Рид
8
Перейра
9
Муньис
3-2-2-1-2
1
Хендерсон
27
Муньос
2
Андерсен
26
Ричардс
17
Клайн
3
Митчелл
20
Уортон
19
Хьюз
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
36
Палинья
23
Лукич
23
Лукич
36
Палинья
14
Рид
10
Виллиан
10
Виллиан
14
Рид
8
Перейра
10
Уилсон
10
Уилсон
8
Перейра
9
Муньис
27
Броя
27
Броя
9
Муньис
10
Айю
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Айю
3
Митчелл
8
Ахамада
8
Ахамада
3
Митчелл
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
Остались в запасе
Фулхэм
Кристал Пэлас
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Адама Траоре
ПВ
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фулхэм - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
517
444
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.11
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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