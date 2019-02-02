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Кристал Пэлас - Фулхэм
Кристал Пэлас - Фулхэм: обзор матча 02 февраля 2019
Кристал Пэлас
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
25'
Л. Миливойевич (П)
87'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Фулхэм
ГОЛ! 2:0!
Д. Шлупп
87'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
76'
59'
Желтая карточка
Р. Бабел
45'
Желтая карточка
Д. Одои
27'
Желтая карточка
М. Ле Марша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Миливойевич
25'
Желтая карточка
Ж. Айю
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
29
Ван-Биссака
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
20
Бентеке
10
Айю
3-2-2-2
15
Серхио Рико
3
Рим
29
Кристи
12
Чамберс
3
Одои
23
Брайан
10
Кэрни
14
Сери
9
Митрович
8
Бабел
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Фулхэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Кристал Пэлас - Фулхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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