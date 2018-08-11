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Фулхэм - Кристал Пэлас
Фулхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 11 августа 2018
Фулхэм
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
41'
Д. Шлупп
80'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Кристал Пэлас
90'
+2
Замена
П. Суаре
️️️️
П. ван Анхолт
88'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Э. Таунсенд
83'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Бентеке
Замена
С. Йохансен
️️️️
Ж. Мишель Сери
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
В. Заа
Пас отдал
А. Ван-Биссака
74'
Желтая карточка
Д. Шлупп
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Д. Брайан
71'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Шюррле
61'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шлупп
Пас отдал
П. ван Анхолт
40'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
К. МакДональд
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
31
Фабри
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-4-1
31
Фабри
29
Кристи
12
Чамберс
23
Ле Марша
23
Брайан
30
Сессеньон
20
Шюррле
29
МакДональд
14
Сери
10
Кэрни
9
Митрович
4-3-2-1
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
12
Сахо
5
Томкинс
15
ван Анхолт
11
МакАртур
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
14
Сери
10
Йохансен
10
Йохансен
14
Сери
20
Шюррле
33
Камара
33
Камара
20
Шюррле
23
Брайан
10
Вьетто
10
Вьетто
23
Брайан
15
ван Анхолт
27
Суаре
27
Суаре
15
ван Анхолт
25
Таунсенд
8
Куяте
8
Куяте
25
Таунсенд
20
Бентеке
9
Серлот
9
Серлот
20
Бентеке
Остались в запасе
Фулхэм
Кристал Пэлас
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
15
Серхио Рико
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
15
Серхио Рико
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Фулхэм - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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