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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Фулхэм
Кристал Пэлас - Фулхэм: обзор матча 09 ноября 2024
Кристал Пэлас
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
45+2'
Э. Смит-Роу
83'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Фулхэм
Желтая карточка
М. Лакруа
90'
+1
89'
Замена
Х. Рид
️️️️
Э. Смит-Роу
89'
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Ивоби
Замена
К. Кпорха
️️️️
Д. Муньос
88'
Замена
A. Agbinone
️️️️
И. Сарр
88'
83'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
А. Ивоби
83'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
82'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Р. Нелсон
Красная карточка
Д. Камада
76'
75'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Девенни
74'
63'
Желтая карточка
А. Ивоби
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Н. Клайн
62'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
Р. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
63
Zach Marsh
ЦФ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
27
Чалоба
3
Митчелл
27
Муньос
13
Девенни
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
4-1-3-2
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
2
Андерсен
33
Робинсон
16
Берге
17
Нелсон
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
8
Перейра
27
Муньос
58
Кпорха
58
Кпорха
27
Муньос
13
Девенни
27
Шлупп
27
Шлупп
13
Девенни
17
Клайн
28
Дукур
28
Дукур
17
Клайн
7
Сарр
19
19
7
Сарр
32
Смит-Роу
6
Рид
6
Рид
32
Смит-Роу
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
17
Нелсон
10
Уилсон
10
Уилсон
17
Нелсон
17
Ивоби
24
Траоре
24
Траоре
17
Ивоби
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Фулхэм
30
Мэтт Тернер
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
63
Zach Marsh
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
63
Zach Marsh
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кристал Пэлас - Фулхэм
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
10
11
Офсайды
1
4
Количество передач
340
621
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.84
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Селхарст Парк
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