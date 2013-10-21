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Кристал Пэлас - Фулхэм
Кристал Пэлас - Фулхэм: обзор матча 21 октября 2013
Кристал Пэлас
21.10.2013, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 4
Завершен
Фулхэм
7'
Э. Мариаппа
19'
П. Касами
45'
С. Сидуэлл
50'
Д. Бербатов
55'
Ф. Сендерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Фулхэм
90'
Замена
У. Родальега
️️️️
Д. Бербатов
81'
Желтая карточка
К. Ричардсон
77'
Замена
Д. Дафф
️️️️
Д. Бент
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Гэйл
69'
Замена
М. Шамах
️️️️
Д. Панчеон
56'
55'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Сендерос
Пас отдал
Б. Руис
50'
ГОЛ! 1:3!
Д. Бербатов
Пас отдал
Б. Руис
46'
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
Б. Хангеланд
Замена
Д. Томас
️️️️
Х. Кампанья
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
С. Сидуэлл
19'
ГОЛ! 1:1!
П. Касами
Пас отдал
С. Ритер
ГОЛ! 1:0!
Э. Мариаппа
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-5-1
1
Сперони
21
Мокси
17
Делэйни
5
Мариаппа
25
Уорд
20
Кампанья
11
Боласи
15
Йединак
7
О'Кифи
40
Панчеон
34
Гэйл
4-3-3
1
Стекеленбург
27
Ритер
14
Сендерос
4
Хангеланд
15
Ричардсон
14
Сидуэлл
8
Паркер
23
Касами
10
Бент
10
Бербатов
22
Руис
34
Гэйл
9
Филлипс
9
Филлипс
34
Гэйл
20
Кампанья
7
Томас
7
Томас
20
Кампанья
40
Панчеон
27
Шамах
27
Шамах
40
Панчеон
4
Хангеланд
45
Аморебиета
45
Аморебиета
4
Хангеланд
10
Бент
16
Дафф
16
Дафф
10
Бент
10
Бербатов
23
Родальега
23
Родальега
10
Бербатов
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Фулхэм
12
Льюис Прайс
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Статистика матча Кристал Пэлас - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Селхарст Парк
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