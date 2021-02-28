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Кристал Пэлас - Фулхэм
Кристал Пэлас - Фулхэм: обзор матча 28 февраля 2021
Кристал Пэлас
28.02.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Фулхэм
83'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Э. Эзе
79'
73'
Замена
А. Митрович
️️️️
Ф. Ангисса
66'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Б. Рид
Желтая карточка
Л. Миливойевич
55'
46'
Замена
Э. Робинсон
️️️️
О. Эйна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
10
Эберечи Эзе
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Джошуа Онома
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
25
Уорд
44
Ридевальд
8
Куяте
10
Эзе
19
Миливойевич
25
Таунсенд
10
Айю
20
Бентеке
4-3-1-2
23
Ареоля
2
Тете
4
Адарабиойо
2
Андерсен
34
Эйна
99
Ангисса
6
Рид
20
Лофтус-Чик
14
Рид
9
Майя
11
Лукман
10
Эзе
16
МакКарти
16
МакКарти
10
Эзе
34
Эйна
33
Робинсон
33
Робинсон
34
Эйна
99
Ангисса
9
Митрович
9
Митрович
99
Ангисса
14
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Рид
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Фулхэм
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
5
Теренс Конголо
ЦЗ
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
5
Теренс Конголо
ЦЗ
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Кристал Пэлас - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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