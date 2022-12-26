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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Фулхэм
Кристал Пэлас - Фулхэм: обзор матча 26 декабря 2022
Кристал Пэлас
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Фулхэм
31'
Б. Рид
71'
Т. Рим
80'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Фулхэм
85'
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Митрович
Замена
У. Хьюз
️️️️
М. Олисе
84'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
84'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. Шлупп
83'
82'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Виллиан
81'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
80'
ГОЛ! 0:3!
А. Митрович
75'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ж. Палинья
71'
ГОЛ! 0:2!
Т. Рим
Пас отдал
А. Митрович
Замена
Д. Уорд
️️️️
Н. Клайн
67'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Э. Эзе
60'
Вторая желтая
Д. Томкинс
57'
Красная карточка
Т. Митчелл
34'
31'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рид
Пас отдал
А. Митрович
Желтая карточка
Д. Томкинс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Гуаита
3
Митчелл
5
Томкинс
2
Андерсен
17
Клайн
28
Дукур
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
10
Айю
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Рим
6
Диоп
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
8
Перейра
14
Рид
10
Виллиан
9
Митрович
10
Эзе
26
Ричардс
26
Ричардс
10
Эзе
17
Клайн
25
Уорд
25
Уорд
17
Клайн
27
Шлупп
44
Ридевальд
44
Ридевальд
27
Шлупп
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
17
Олисе
19
Хьюз
19
Хьюз
17
Олисе
10
Виллиан
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Виллиан
36
Палинья
10
Кэрни
10
Кэрни
36
Палинья
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
9
Митрович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Митрович
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Фулхэм
1
Джек Батлэнд
ВР
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Кристал Пэлас - Фулхэм
1
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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