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Фулхэм - Кристал Пэлас
Фулхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 11 мая 2014
Фулхэм
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
61'
К. Вудроу
90+4'
К. Давид
28'
Д. Гэйл
84'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Кристал Пэлас
ГОЛ! 2:2!
К. Давид
Пас отдал
Р. Танниклифф
90'
+4
Желтая карточка
К. Давид
90'
+3
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гэйл
Желтая карточка
С. Паркер
83'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
К. Ричардсон
79'
74'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
М. Шамах
71'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Т. Инс
ГОЛ! 1:1!
К. Вудроу
Пас отдал
У. Родальега
61'
59'
Замена
К. Дикгакой
️️️️
М. Йединак
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
58'
Замена
А. Дежага
️️️️
Э. Зверотич
50'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Уорд
Замена
К. Давид
️️️️
А. Качаниклич
23'
12'
Желтая карточка
М. Шамах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Кристал Пэлас
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Фулхэм
66
Йессе Йоронен
ВР
30
Крис Давид
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-2-3-2
13
Стокдейл
5
Хейтинга
45
Аморебиета
31
Зверотич
15
Ричардсон
4
Хангеланд
8
Паркер
14
Сидуэлл
20
Качаниклич
12
Вудроу
23
Родальега
3-2-4-2
24
Данн
17
Делэйни
5
Мариаппа
25
Уорд
32
Хант
16
Ледли
15
Йединак
11
Боласи
10
Инс
27
Шамах
34
Гэйл
20
Качаниклич
30
Давид
30
Давид
20
Качаниклич
15
Ричардсон
8
Танниклифф
8
Танниклифф
15
Ричардсон
31
Зверотич
21
Дежага
21
Дежага
31
Зверотич
15
Йединак
15
Дикгакой
15
Дикгакой
15
Йединак
10
Инс
40
Панчеон
40
Панчеон
10
Инс
27
Шамах
39
Мюррэй
39
Мюррэй
27
Шамах
Остались в запасе
Фулхэм
Кристал Пэлас
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
1
Хулиан Сперони
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Статистика матча Фулхэм - Кристал Пэлас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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