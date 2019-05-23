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    Тони Пулис

    Тренер
    Имя Тони
    Фамилия Пулис
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 16 января 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мидлсбро 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.08.2021 Блэкпул 3 : 0 Мидлсбро
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