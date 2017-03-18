Пулис: «Есть ощущение, что Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»

Я уже жду когда его выпрут,десять лет ноль трофеев...уже фаны митинги устраивают чтобы он ушел,а он я подумаю,позорище!!!Пусть руководство присмотриться к тренеру Монако,как они классно играют,а игру Венгера уже смотреть противно!!!
Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис высказал мнение о том, почему Арсен Венгер не уходит из «Арсенала». Французский специалист возглавляет команду с 1996 года.
«Возникает ощущение, что Венгер хочет умереть тренером «Арсенала». Он останется в истории, как великий тренер этого клуба. Руководство «Арсенала» полностью доверяет Арсену.
Думаю, он хочет тренировать команду еще пять-шесть лет. «Арсенал» может занять место в четверке и выиграть Кубок Англии. Это было бы фантастическим результатом», – рассказал Пулис.
Напомним, сегодня «Вест Бромвич» и «Арсенал» встретятся в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. Игра начнется в 15:30 по московскому времени.
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