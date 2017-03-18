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    Пулис: «Есть ощущение, что Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»

    Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис высказал мнение о том, почему Арсен Венгер не уходит из «Арсенала». Французский специалист возглавляет команду с 1996 года.

    «Возникает ощущение, что Венгер хочет умереть тренером «Арсенала». Он останется в истории, как великий тренер этого клуба. Руководство «Арсенала» полностью доверяет Арсену.

    Думаю, он хочет тренировать команду еще пять-шесть лет. «Арсенал» может занять место в четверке и выиграть Кубок Англии. Это было бы фантастическим результатом», – рассказал Пулис.

    Напомним, сегодня «Вест Бромвич» и «Арсенал» встретятся в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. Игра начнется в 15:30 по московскому времени.

    Почему разгромы «Арсенала» – это хорошо

    Источник: Goal.com

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    18.03.2017 11:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 18 марта 2017, 14:47

      Я уже жду когда его выпрут,десять лет ноль трофеев...уже фаны митинги устраивают чтобы он ушел,а он я подумаю,позорище!!!Пусть руководство присмотриться к тренеру Монако,как они классно играют,а игру Венгера уже смотреть противно!!!

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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 марта 2017, 13:50

      еще пару таких сезонов и точно умрет тренером

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      Рейтинг: +36

      pipboy47 18 марта 2017, 13:35

      Для Вест Брома это было бы действительно фантастическим результатом. Для топ-клуба Англиис самыми дорогыми абонементами в АПЛ - это позор.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 марта 2017, 13:34

      Так и напишут: Этот чел
      На работе сгорел.

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 марта 2017, 12:22

      От рук уставших от него фанатов Арсенала

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      Рейтинг: +78

      southerner 18 марта 2017, 12:05

      похоже самое время:)

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