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    Почему разгромы «Арсенала» – это хорошо


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    Голосов: 9
    08.03.2017 17:00
    «Арсенал» проиграл «Баварии» с общим счетом 2:10. Тимофей Яценко объясняет, почему болельщики «канониров» должны радоваться такому исходу.

    «Почему я работаю в «Арсенале» уже 20 лет? Я специалист по мазохизму», – говорил Арсен Венгер неделю назад. Фанаты «Арсенала» быть мазохистами не хотят, но именно поэтому их клуб должен был проиграть «Баварии» как можно крупнее. Третье унизительное поражение от Мюнхена подряд (первое было зафиксировано в ноябре 2015-го) обрушит на Арсена еще больше критических стрел – и есть вероятность, что он не выдержит. А именно этого (то есть ухода в конце сезона) ждут от Венгера практически все болельщики «канониров».

    В предыдущие годы «Арсенал» умело соскакивал после унижений в Лиге чемпионов и кое-как сохранял честь. Когда «Милан» с Ибрагимовичем отгрузил лондонцам четыре на «Сан-Сиро», команда Венгера собралась с духом и выдала роскошный ответный матч, победив 3:0. Когда «Бавария» деклассировала «Арсенал» на «Эмирейтс», «канониры» отправились на «Альянц Арену» и заставили хозяев танцевать около углового флажка, убивая время. Наконец, когда «Монако» увез из Лондона победу с разницей в два мяча, «пушкари» ответили тем же на Лазурном берегу и вылетели из турнира лишь за счет большего количества голов, пропущенных на своем поле.

    Каждая из этих историй помогала Арсену Венгеру сохранить лицо, снижая градус медиадавления до минимума. Этот минимум становился основой для подписания новых контрактов, для проведения в жизнь новых экспериментов (вроде Яя Саного в основе на игру с «Баварией») и для всего того, чем Венгер безнаказанно занимался в последние годы. Например, заставлял болельщиков терпеть многочисленные унижения в матчах с топами, проигрывал титул «Лестеру» и пестовал в своих игроках хрупкую, лузерскую ментальность.

    Вчерашние 1:5 (и 2:10 по сумме) не позволят французскому тренеру избежать очередной порции критики; впрочем, слово «порция» выглядит не совсем уместно на фоне той лавины негодования, что обрушилась на Венгера в последние месяцы. Защищать Арсена стало попросту невозможно – апологеты принципа «Arsene Knows Best» либо тихонько помалкивают, либо переходят на сторону противников прогнившего режима Кронке.

    Еще несколько лет назад те, кто выступал за отставку Венгера, могли выглядеть маргиналами с оригинальным взглядом на мир. Сейчас маргиналом выглядит Гари Невилл, который приходит на ArsenalFanTV и травит байки: мол, «канониры» ничего не выигрывают просто потому, что они не в состоянии тратить много денег. Это – такой же миф, как «красивый футбол «Арсена», на самом деле оставшийся где-то далеко в нулевых. «Арсенал» давно не играет в красивый футбол. «Арсенал» тратит много денег на футболистов, но позорится со счетом 2:10 – так кто же тут виноват, если не главный тренер?

    Болельщики на «Эмирейтс» должны благодарить греческого судью, который поломал их команде игру и не позволил уйти с ринга с высоко поднятой головой. «Арсенал» не нуждается в утешительных завоеваниях и особенно в полумерах; настало время рубить сплеча, достать бритву Оккама и отсечь все ненужное. Что не так уж и трудно сделать, ведь слово «все» в нынешней ситуации ужимается до простого: убрать главного тренера.

    Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 9 марта 2017, 10:12

      жестоко

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      Рейтинг: +26

      xXx7090 9 марта 2017, 09:41

      100% Согласен! спасибо Арсен за все, но уже пора уходит.

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 8 марта 2017, 21:15

      Нужны свежие идеи !!!

      0
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      Рейтинг: +185

      Des79 8 марта 2017, 18:10

      Я, понимаю что вариантов не было!!! Но не 5-1 это просто кошмар

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 18:02

      У Арсенала не понятно что происходит )) взять последнюю игру с Баварией ))) начали очень даже неплохо _))) а потом сдулись после пропущеного мача с ПЕНАЛЬТИ, НУ И УДАЛЕНИЕ СКАЗАЛОСЬ

      1
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      Рейтинг: +82

      headvk 8 марта 2017, 17:21

      Венгер должен был уйти ещё 3 года назад, не в обиду болельщикам Арсенала!

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 8 марта 2017, 17:19

      1. Саного против Баварии в основе не играл, против Боруссии Д было, француз ещё гол забил тогда.
      2. Арсенал упустил титул Лестеру, а Юнайтед, Сити или куры не упустили шанс)))
      3. Всегда удивлялся почему так критикуют Арс. Ливерпуль АПЛ вообще не брал, кубков за последние 10 лет выиграл не больше Арсенала, но почему то их никто не трогает, а они даже в ЛЧ играют по большим праздникам))

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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > forward33 8 марта 2017, 17:29

      Саного отыграл полный матч против Баварии в сезоне 2013/14. Если хотите подловить меня на фактуре, то делайте это внимательнее.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > timofeyatsenko 8 марта 2017, 20:08

      Не хочу я вас ловить на фактуре, но сводить проблемы к появлению Саного, да завтыкал на счёт него, но проблеме в Арсе значительно обширнее, особенно, психология игроков в матчах против топ-клубов.

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