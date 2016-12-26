Венгер: «Вест Бромвич» – опасный соперник»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне матча с «Вест Бромвич Альбион» оценил сильные стороны соперника.

«Вест Бромвич» является типичной командой Тони Пулиса. Это подразумевает под собой хорошую организованность, они сильны физически, показывают хороший футбол и в последние годы выросли в техническом плане.

Можно с уверенностью сказать, что это опасный соперник. Команда закрепилась в Премьер-лиге, показывая свой стиль игры, под него они приглашают нужных игроков. Важное значение имеют также качество работы и уровень всех сотрудников клуба.

Но с нашей стороны не будет недооценки такого серьезного соперника», – заявил Венгер.

Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Вест Бромвич» состоится в понедельник, 26 декабря, в 18:00 по московскому времени.