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Судьи
Главный судья:
Нил Суорбрик (Ланкашир)
Материалы

Арсенал - Вест Бромвич

26.12.2016, Понедельник, 18:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Англия. Премьер-лига, 18 тур Арсенал - Вест Бромвич
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 апреля, четверг 21:45 Арсенал 2:0 Вест Бромвич
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Арсенал 4:1 Вест Бромвич
13 тур
29 ноября, суббота 15:45 Вест Бромвич 0:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
37 тур
4 мая, воскресенье 16:30 Арсенал 1:0 Вест Бромвич
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Вест Бромвич 1:1 Арсенал
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
25 сентября, среда 23:00 Вест Бромвич 1:1
(3:4)п		 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
6 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:2 Арсенал
16 тур
8 декабря, суббота 19:00 Арсенал 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Вест Бромвич 2:3 Арсенал
11 тур
5 ноября, суббота 19:00 Арсенал 3:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:2 Арсенал
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Арсенал 2:3 Вест Бромвич
Кубок Английской лиги (2009/2010)
3-й раунд,
22 сентября, вторник 22:45 Арсенал 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
28 тур
3 марта, вторник 22:45 Вест Бромвич 1:3 Арсенал
1 тур
16 августа, суббота 15:45 Арсенал 1:0 Вест Бромвич
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 27 декабря 2016, 00:29

    Ставил на крупную победу Арсенала!

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    Рейтинг: +10

    Anton26 26 декабря 2016, 11:23

    Арсенал

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    Рейтинг: +10

    Anton26 26 декабря 2016, 10:57

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