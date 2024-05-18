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    • Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ

    Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ

    «Саутгемптон» победил «Вест Бромвич» в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа со счетом 3:1. Первая игра закончилась со счетом 0:0.

    «Саутгемптон» вышел в финал, где встретится с «Лидсом». Решающий матч пройдет на «Уэмбли» 26 мая. Победитель получит место в АПЛ. Ранее путевки в Премьер-лигу по итогам сезона в Чемпионшипе завоевали «Лестер Сити» и «Ипсвич Таун».

    Англия. Чемпионшип. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч

    Саутгемптон – Вест Бромвич – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Смоллбоун, 49; 2:0 – Армстронг, 78; 3:0 – Армстронг, 86 (с пенальти); 3:1 – Кипр, 90+7.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1716046378
    Интересно получается.В прошлом сезоне из АПЛ в Чемпионшип вылетели Лестер,Лидс и Саутгемптон.Сейчас Лестер уже вышел в АПЛ, а Лидс и Саутгемптон будут биться за третью путевку.
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