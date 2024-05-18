Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ

«Саутгемптон» победил «Вест Бромвич» в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа со счетом 3:1. Первая игра закончилась со счетом 0:0.

«Саутгемптон» вышел в финал, где встретится с «Лидсом». Решающий матч пройдет на «Уэмбли» 26 мая. Победитель получит место в АПЛ. Ранее путевки в Премьер-лигу по итогам сезона в Чемпионшипе завоевали «Лестер Сити» и «Ипсвич Таун».

Англия. Чемпионшип. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч

Саутгемптон – Вест Бромвич – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Смоллбоун, 49; 2:0 – Армстронг, 78; 3:0 – Армстронг, 86 (с пенальти); 3:1 – Кипр, 90+7.