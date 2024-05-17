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    Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ

    Трехкратный чемпион Англии «Лидс» разгромил «Норвич Сити» в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа со счетом 4:0. Первая игра закончилась со счетом 0:0.

    «Лидс» вышел в финал, где встретится с победетилем пары «Саутгемптон» – «Вест Брович». Решающий матч пройдет на «Уэмбли» 26 мая. Победитель получит место в АПЛ. Ранее путевки в Премьер-лигу по итогам сезона в Чемпионшипе завоевали «Лестер Сити» и «Ипсвич Таун».

    Англия. Чемпионшип. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч

    Лидс Юнайтед – Норвич Сити – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Груев, 7; 2:0 – Пироэ, 20; 3:0 – Рюттер, 40; 4:0 – Саммервил, 68.

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    Источник: «Бомбардир»

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