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  • «Арсенал» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Арсенал» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 21:50
Арсенал
13.12.2025, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
70' С. Джонстон (АГ) 90+4' Й. Москера (АГ)
90' Т. Арокодаре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
(К) ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
24
Тоти
(К) ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Андре
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
8
Жоао Гомес
ЦП
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Арсенал
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
11
Джон Ариас
ЛВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
14
Толу Арокодаре
ЦФ
36
Матеуш Мане
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
12
Тимбер
17
Салиба
3
Хинкапе
4
Райс
36
Субименди
2
Мартинелли
10
Эзе
7
Сака
17
Дьекереш
3-4-1-2
31
Джонстон
12
Агбаду
24
Тоти
15
Москера
2
Доэрти
7
Андре
37
Крейчи
6
Вольфе
8
Гомес
22
Ларсен
20
Хванг
4
Уайт
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
4
Уайт
36
Субименди
6
Мерино
6
Мерино
36
Субименди
10
Эзе
10
Эдегор
10
Эдегор
10
Эзе
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
17
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
17
Дьекереш
20
Хванг
11
Ариас
11
Ариас
20
Хванг
2
Доэрти
38
Чачуа
38
Чачуа
2
Доэрти
37
Крейчи
8
Лопес
8
Лопес
37
Крейчи
22
Ларсен
14
Арокодаре
14
Арокодаре
22
Ларсен
24
Тоти
36
Мане
36
Мане
24
Тоти
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
13
Кепа
ВР
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
4
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
0
Нарушения
7
15
Офсайды
1
1
Количество передач
572
261
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.38
xGP (предотвращенные голы)
-1.59
-1.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вулверхэмптона», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Вулверхэмптон»

«Арсенал» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Арсенал
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