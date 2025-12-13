13.12.2025, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
12
Тимбер
17
Салиба
3
Хинкапе
4
Райс
36
Субименди
2
Мартинелли
10
Эзе
7
Сака
17
Дьекереш
3-4-1-2
31
Джонстон
12
Агбаду
24
Тоти
15
Москера
2
Доэрти
7
Андре
37
Крейчи
6
Вольфе
8
Гомес
22
Ларсен
20
Хванг
4
Уайт
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
4
Уайт
36
Субименди
6
Мерино
6
Мерино
36
Субименди
10
Эзе
10
Эдегор
10
Эдегор
10
Эзе
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
17
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
17
Дьекереш
20
Хванг
11
Ариас
11
Ариас
20
Хванг
2
Доэрти
38
Чачуа
38
Чачуа
2
Доэрти
37
Крейчи
8
Лопес
8
Лопес
37
Крейчи
22
Ларсен
14
Арокодаре
14
Арокодаре
22
Ларсен
24
Тоти
36
Мане
36
Мане
24
Тоти
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
13
Кепа
ВР
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
4
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
0
Нарушения
7
15
Офсайды
1
1
Количество передач
572
261
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.38
xGP (предотвращенные голы)
-1.59
-1.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вулверхэмптона», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вулверхэмптон»
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Источник: «Бомбардир»