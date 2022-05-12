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Колорадо
Роб Холдинг
€ 3 млн
Роб Холдинг
Колорадо
20 сентября 1995 (31)
#6 | Защитник
Англия
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Публикации
Холдинг – автор самого раннего удаления в дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» за последние десять лет
2022.05.12 23:59
Фото
Холдинг провел 100-й матч за «Арсенал»
2021.01.27 08:41
Фото
Холдинг продлил контракт с «Арсеналом» до 2024 года
2021.01.12 22:25
Холдинг перейдет из «Арсенала» в «Ньюкасл»
2020.08.30 10:31
Холдинг, Луис, Пепе – в старте «Арсенала»; Кабальеро, Джеймс, Зума сыграют у «Челси»
2020.08.01 18:47
1
Бельерин отдал ассист через минуту после выхода на замену. Защитник сыграл впервые за восемь месяцев
2019.09.25 09:50
2
Фото
Защитник «Арсенала» Холдинг вернулся на поле после разрыва «крестов». Он сыграл впервые с декабря
2019.08.03 18:49
«Арсенал» может заменить Холдинга Кэхиллом в январе
2018.12.12 15:36
Защитник «Арсенала» Холдинг пропустит до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки
2018.12.07 21:06
2
Пюэль – после поражения от «Арсенала»: «Жаль, что арбитр не поставил пенальти, хотя все видели нарушение»
2018.10.23 06:43
1
«Арсенал» летом расстанется с пятью игроками по просьбе Эмери
2018.05.26 16:58
2
Фото
Венгер увел у «Болтона» талантливого англичанина
2016.07.22 15:23
1
«Арсенал» хочет приобрести защитника «Болтона»
2016.05.14 15:26
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Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
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Карпин назвал хромающего игрока сборной России
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