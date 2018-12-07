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    • Защитник «Арсенала» Холдинг пропустит до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки 

    Защитник «Арсенала» Холдинг пропустит до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки 

    «Арсенал» опубликовал результаты медицинского обследования защитника Роба Холдинга. Игрок получил травму в матче 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки, в ближайшее время он будет прооперирован. Срок восстановления – от шести до девяти месяцев.

    В текущем сезоне АПЛ Холдинг сыграл в десяти матчах. В Лиге Европы он провел пять игр.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    07.12.2018 21:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +660

      Oligarxgold 8 декабря 2018, 02:29

      Опять у футболистов Арсенала, травмы который пропустят несколько месяцев. Холдинг хороший защитник, его место будет видно в ближайший матч с участием Арсенала.

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      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:07

      Ужас ужасный.

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