Защитник «Арсенала» Холдинг пропустит до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки 

Опять у футболистов Арсенала, травмы который пропустят несколько месяцев. Холдинг хороший защитник, его место будет видно в ближайший матч с участием Арсенала.
«Арсенал» опубликовал результаты медицинского обследования защитника Роба Холдинга. Игрок получил травму в матче 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).
У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки, в ближайшее время он будет прооперирован. Срок восстановления – от шести до девяти месяцев.
В текущем сезоне АПЛ Холдинг сыграл в десяти матчах. В Лиге Европы он провел пять игр.