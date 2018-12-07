Защитник «Арсенала» Холдинг пропустит до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки 

«Арсенал» опубликовал результаты медицинского обследования защитника Роба Холдинга. Игрок получил травму в матче 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки, в ближайшее время он будет прооперирован. Срок восстановления – от шести до девяти месяцев.

В текущем сезоне АПЛ Холдинг сыграл в десяти матчах. В Лиге Европы он провел пять игр.