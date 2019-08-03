Защитник «Арсенала» Холдинг вернулся на поле после разрыва «крестов». Он сыграл впервые с декабря

Центральный защитник «Арсенала» Роб Холдинг сегодня провел матч за молодежную команду лондонцев U23.

Эта встреча стала для 23-летнего игрока первой за восемь месяцев.

В последний раз англичанин выходил на поле 5 декабря 2018 года в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2), в котором он получил разрыв крестообразных связок.

Холдинг перешел в «Арсенал» из «Болтона» в 2016 году за 3 миллиона евро.

В активе защитника 60 матчей за лондонский клуб и один гол.