Защитник «Арсенала» Холдинг вернулся на поле после разрыва «крестов». Он сыграл впервые с декабря

Центральный защитник «Арсенала» Роб Холдинг сегодня провел матч за молодежную команду лондонцев U23.
Эта встреча стала для 23-летнего игрока первой за восемь месяцев.
В последний раз англичанин выходил на поле 5 декабря 2018 года в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2), в котором он получил разрыв крестообразных связок.
- Холдинг перешел в «Арсенал» из «Болтона» в 2016 году за 3 миллиона евро.
- В активе защитника 60 матчей за лондонский клуб и один гол.
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— Arsenal (@Arsenal) August 3, 2019