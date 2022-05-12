Холдинг – автор самого раннего удаления в дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» за последние десять лет

В перенесенном матче 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

Гости с 33-й минуты играли вдесятером после удаления Роба Холдинга.

26-летний защитник получил самую быструю красную карточку в дерби северного Лондона в рамках АПЛ за последние десять лет.

В ноябре 2012 года еще быстрее удалили с поля нападающего «Арсенала» Эммануэля Адебайора – на 18-й минуте матча с «Тоттенхэмом».

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