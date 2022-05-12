Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
2 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
3 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?

Холдинг – автор самого раннего удаления в дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» за последние десять лет

В перенесенном матче 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

Гости с 33-й минуты играли вдесятером после удаления Роба Холдинга.

26-летний защитник получил самую быструю красную карточку в дерби северного Лондона в рамках АПЛ за последние десять лет.

В ноябре 2012 года еще быстрее удалили с поля нападающего «Арсенала» Эммануэля Адебайора – на 18-й минуте матча с «Тоттенхэмом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» и сократил отставание от 4-го места до 1 очка
Агент Жезуса: «Мы провели переговоры с «Арсеналом». Габриэлем интересуются еще шесть клубов»
Где смотреть «Тоттенхэм» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 12 мая
Источник: Opta

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

12.05.2022 23:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11