Защитник «Арсенала» Роб Холдинг продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

