Аморим объяснил свои слова о худшем «Манчестер Юнайтед» в истории

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал свое резонансное заявление, сделанное несколько дней назад.

Португалец сказал, что «мы, возможно, худшая команда в истории «МЮ».

«Юнайтед» идет на 13-м месте в таблице АПЛ в 10 очках от зоны вылета.

Аморим возглавил команду 11 ноября.

«Я говорил это больше для себя, чем для своих игроков, потому что трудно найти тренера, который проиграл бы 7 из 10 первых матчей.

Я говорил скорее о себе, чем об игроках. Я всегда говорю в одном и том же ключе», – заявил Аморим.