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    • Агент Хусанова высказался о возможной аренде игрока из «Сити»

    Агент Хусанова высказался о возможной аренде игрока из «Сити»

    Агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин считает, что его клиент поборется за место в основном составе «горожан» и не будет отдан в аренду.

    – А вы держите в голове вариант, при котором «Сити» отдаст Абдукодира в аренду ввиду очень серьезной конкуренции?

    – Да, конкуренцию никто не отменял. Но, как я понимаю, Пеп решил перестроить команду. И сейчас «Сити» скупает всех лучших молодых центральных защитников. Абдукодир никогда не боялся борьбы за место в составе, он всегда шел туда, где больно, где трудно.

    И я не думаю, что «Сити» заплатил за него 50 миллионов, чтобы отдать в аренду. Гвардиола хочет видеть его в составе прямо сейчас. В противном случае «Сити» мог его купить и до лета держать в аренде. А раз англичане настаивали на переходе зимой, значит, Гвардиола на него действительно рассчитывает.

    – Просто, например, известный агент Дмитрий Селюк считает, что сумма трансфера составляет не 40-50 миллионов, а максимум 20.

    – 40 миллионов. Плюс 10 миллионов бонусами. Думаю, это уже всем известно, везде объявили. В сумме получается 50.

    Павел Родненок, который тренировал Хусанова в «Энергетике-БГУ» уверен: узбекский футболист сожрет всех конкурентов в «Сити». Ментально настолько сильный?

    – Тренер «Ланса» Фрэнк Эз, когда увидел 19-летнего футболиста, сказал, что он играет во взрослый футбол. Для Хусанова действительно нет никаких преград, он готов играть против звезд. Это футболист, который получает кайф именно от игры в защите.

    Не знаю, следили ли вы за матчами «Ланса», но болельщики получали удовольствие от его единоборств. Обычно все приходят в восторг от голов, а тут ему с трибун аплодировали за ведение борьбы в защите! Каждое его удачное действие в защите сопровождалось бурными аплодисментами.

    • Трансфер 20-летнего Хусанова обошелся «Манчестер Сити» в 40 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 16 матчей за «Ланс», отдал 1 голевую передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1737539545
    Ну раз Родненок сказал, тогда точно сожрет. Правда неизвестно, кто это?
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    Александр.Т.
    1737542861
    Да ё-мое заиграет ща сити хорошо не заиграет вообще по барабану.скольким молодым дарованиемпили реферамбы что они станут звёздами но не стали .
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