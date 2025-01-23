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    Ривалдо назвал лучшего нападающего в мире прямо сейчас

    Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо назвал лучшего игрока на своей позиции. Он считает лучшим нападающим Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

    «Я бы сказал, что Салах. Мбаппе, конечно, играет не на моей позиции, я привык играть свободно в центре. Также стоит выделить Винисиуса, Рафинья играет потрясающе, а Ямаль, вероятно, один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел в его возрасте.

    Если бы мне пришлось выбирать кого-то из-за его титулов, то я бы выбрал Мбаппе. И, конечно, Месси все еще играет, и мы никогда не сможем забыть его достижения», – сказал Ривалдо.

    • Салах забил 18 голов и сделал 13 ассистов в 21 матче АПЛ.
    • Ранее сообщалось о его уходе из «Ливерпуля» в конце сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:53
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    Угальда)
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