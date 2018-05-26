«Арсенал» летом расстанется с пятью игроками по просьбе Эмери

Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может расстаться с пятью футболистами команды в летнее трансферное окно.

По просьбе испанского специалиста «канониров» могут покинуть голкипер Давид Оспина, у которого истекает контракт, а также защитники Роб Холдинг, Калум Чамберс, Шкодран Мустафи и нападающий Дэнни Уэлбек.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» выделит Эмери 80 миллионов евро на летние покупки. Больше средств на новичков тренер сможет получить в случае исходящих трансферов.