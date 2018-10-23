Пюэль – после поражения от «Арсенала»: «Жаль, что арбитр не поставил пенальти, хотя все видели нарушение»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль отметил ошибку арбитра встречи с «Арсеналом» Криса Каваны, который не назначил пенальти в ворота лондонского клуба на 18-й минуте при счете 0:0.

«Я зол. Мы проделали хорошую работу. Я думал, что это 11-метровый, это было видно со скамейки. Все на стадионе видели, что это пенальти за игру рукой.

Однозначно было нарушение правил, другого решения не должно было быть. Кроме того, это вторая желтая карточка и удаление с поля Холдинга. Жаль, что арбитр принял иное решение, хотя все видели, что оно неверное.

Неназначение пенальти – важный момент, но по ходу матча нам нужно было лучше реализовывать моменты», – сказал Пюэль.

Матч девятого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Лестер» завершился со счетом 3:1.